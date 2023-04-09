Türkiye küresel siyasette dengeleri değiştiren ve yeni dengelerin kurulmasına yol açan özerk dış politikası ile her cepheden ve kıtadan ülkeye ilham veriyor. Sadece İslam ülkeleri için değil yeni bir dünya arayışındaki 'reelpolitik' açıdan 'yükselen güç' kategorisindeki ülkeler için de Türkiye küresel bir trende ve cazibe merkezine dönüşmüş durumda.

Hem ABD liderliğindeki 'Imperium'a hem de ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasındaki çıkar ve rekabete dayalı '5 büyük devletin dizayn ettiği dünya düzenine' karşı da ilk özerk stratejileri izleyen ülke olarak tarihe adını yazdıran Türkiye, elde ettiği başarıyla küresel çapta uluslararası siyasetin dinamiklerini yeniden belirlemeye başladı.

En önemlisi de Atlantik bloğunun 'Roma locuta, causa finita/Roma konuştu, dava kapandı' şeklindeki emperyalist nobranlığın ezberlerini bozarak 'Siyah Kuğu' işlevi gören Türkiye, Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika'dan birçok ülkenin teveccühünü kazanırken Müslüman halkların kalbinde ise adeta taht kurdu.

Kısa sürede küresel bir alternatife dönüşen Türkiye emperyal statükonun 'askeri Keynesçilik' denilen en ölümcül saldırılarını dahi 'siyasi ve jeopolitik sermayesi' ile püskürttü. Böylece dünyaya, Batı'dan gelen ekonomik şoklara karşı nasıl direnilebileceğini kendi pratiğiyle gösterdi.

***

Geldiğimiz aşamada ABD hâlâ ağırdan alsa da Rusya ve Çin küresel rekabet stratejilerini Türkiye benzeri aktörlerin özerk konumunu ciddiye alarak yeniden belirliyor.Zira Türkiye izlediği özerk ve bağımsız stratejiyle bugün birdönüşmüş halde. Türkiye'nin elde ettiği buİslam dünyası başta olmak üzere Brezilya, Hindistan, Güney Kore ve Güney Afrika yanında Macaristan, Polonya, Kanada, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Japonya gibi Atlantik ittifakı içindeki ülkeler dahi gıpta ile bakıyor. DolayısıylaTürkiye'nin tavrı, ABD ve diğer küresel aktörleresahip.Kuşku yok ki bu tavır uluslararası siyasetteNitekim Türkiye'den sonra Suudi Arabistan da ABD'ye 'hayır' diyebildi. Endonezya, ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Rusya'yı ev sahipliğini yaptığı G20'ye çağırdı.Çin ilefikrine karşı çıkarken2022Ulusal Stratejik Belgesi'nde "Dengeli bir güçolan Fransa" çıkışında bulundu.

***

Bütün bunlar,karşı amansız bir savaş verenTaraf seçmekten kaçınan ve bütün büyük güçlerle aynı anda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Türkiye, Rusya ve Ukrayna savaşında sergilediği pratikle bu stratejiyi adetadönüştürdü.Haliyle Türkiye'nin yeni dış politikasınıher blokta ayakta kalabilen veolarak okumak lazım. Türkiye bir anlamda küresel statükonun sunduğu sistemik kaosa karşı, yeni bir pratik sunuyor.Sıfır toplamlı bir rekabet ve iki kampa sıkışmış bir tercih yerinetemsil ediyor.Bu kapsamda Türkiye olgusu, statükocu algıları değiştiren yeni bir gerçekliğe işaret ediyor. Fakat küresel norma dönüşen bu trendin devam etmesi,sandıktan zaferle çıkmasına bağlı. Bu nedenle 14 Mayıs sadece ülkemiz için değil küresel siyaset için de hayati bir aşamayı simgeliyor.Çünküülkemiz kadar dünyanın geleceğini de derinden sarsacaktır.