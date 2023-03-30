Batı dillerinden Türkçe'ye geçen ve orijinali 'apologia/ apology' olan 'apoloji' kelimesi bizde 'övgü, savunma ve özür' anlamlarına geliyor. Fakat günlük dilde daha çok negatif bir mahiyete sahip olan apolojik yaklaşım, hatalarını özür dileyici bir tarzla meşrulaştırmaya, yanlışlarını haklı göstermeye ve karşı tarafın şüphelerini sinsi yollarla gidermeye ağırlık verme manasında kullanılıyor.

Uluslararası siyasette ise 'apolojik strateji'yi 'bir devletin savunmacı bir taktikle çıkarlarını pazarlama ve meşrulaştırma kumpası' şeklinde tanımlamak mümkün.

İşte bu kumpasçı anlayış hem ABD'nin hem de onun taşeronluğuna soyunan ülkemizdeki muhalefetin terör örgütü PKK/YPG'yi pazarlamasının iskeletini oluşturuyor. Çünkü 'iktidar önce dilde kurulur...'

Ancak Türkiye'nin kararlı duruşu ve değişen bölgesel konjonktür ABD'nin bu iki yüzlü 'Apo-lojik' siyasetinin de sonunu getirmek üzere. Özellikle Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında başlayan ön görüşmeler şimdiden ABD'yi paniğe sevk etmiş durumda.

Son haftalarda Genelkurmay Başkanı ile CENTKOM Komutanı'nı Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere göndererek terör örgütüyle samimi pozlar veren Amerikan yönetimi, bir yandan da Türkiye'yi oyalayıcı kirli retoriğini devam ettiriyor.

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ABD'nin PKK/YPG ile işbirliğini perdelemeye çalışan kirli söyleminiyeniden gördük.Pentagon sözcüsü terör örgütüne askeri helikopter vermediklerini ileri sürdü.Ancak aynı sözcü Aralık 2022'de DEAŞ'ınbir dizi saldırı başlatmasını bahane edennedense hiç bahsetmedi.Zira Rakka şehir merkezine ve çevresine yerleşen PKK/YPG desteklibölgedeki diğer hava pistleri de yeniden restore edildi.Bu çerçevede ABD'ninbiri de SDG stratejisi. Terör örgütü yardım ve yataklığı deşifre olduğunda ABD hemen PKK/YPG'ye değil DEAŞ ile savaşan SDG'ye yardım ettiği 'savunmasına' geçiyor.Yani Türkiye için siyasi birapolojik çarpıtmayla görmezden geliyor. Hatta daha da ileri giden ABD, Türkiye'yi PKK/ YPG'nin birdüşüncesinde olmadığına inandırma cüretinde bile bulunabiliyor.

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Bir bakıma endişelerimizi önemsemeyen ABD, bize kendiüzerinden inşa ettiğiNitekim Mart 2019'daSuriye'dekimisyonunun bittiğini açıklamıştı. Yedi ay sonra da ABD güçleri DEAŞ lideriöldürdü.Bu tarihten sonra Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çeken ABD,ile Irak-Ürdün sınırındaki İsrail'in stratejik çıkarları bakımından önem taşıyanyerleşti.Fakatiktidara gelince bütün planlar değişti. DEAŞ'ın yeniden serpilmesine izin verildi.YPG denetimindekiSuriye'de yeniden faaliyetegeçti.Türkiye'nin Şam ile yeni bir sayfa açma hazırlıkları başlar başlamaz DEAŞ saldırılarını bahane eden ABD güçleri ve denetimindeki PKK/YPG militanları yenidenSDG denetimindeki bölgelerimuaf tutan ABD'nin PKK/ YPG kontrolündeki yerlerinhedefine hız verdiğini görüyoruz.Fakat 14 Mayıs'tan sonra ABD ve taşeronlarının ikiyüzlü 'Apo-lojik' stratejiyle inşa ettikleri bütün yapılarZira bu tarihten sonra bölgede dengeleri kökten değiştirecek yeni bir süreç başlayacak.