Amerikan ekonomisindeki darboğaz giderek derinleşiyor. Banka iflaslarının ardından başlayan mali panik yayılıyor. Enerji ve tedarik krizlerinden sonra ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve Amerikan hazine tahvilleri değer kaybediyor. Bu gelişmeler yaklaşan finansal tsunaminin birer işaret fişeği olarak okunuyor.

Bu iç krizlere küresel ticarette doların sarsılan saltanatı, Ukrayna'daki askeri dilemma ve Çin'in Ortadoğu'da ABD'yi 'by-pass' eden İran-Suudi barışı adımı da eklenince, Imperium Americana'nın içler acısı hali daha net görülecektir.

Çin lideri Şi Cinping'in 20 Mart'taki Moskova ziyareti ve sonrasında atılacak adımlar, iki ülkenin oluşturduğu ABD karşıtı dayanışmanın askeri, siyasi ve ekonomik bir ittifaka dönüşmesinin miladı da olabilir.

Zira iki ülke de Soğuk Savaş döneminin ideolojik zırhlara dayalı dış politikası yerine Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi farklı ülkelerle de stratejik ilişkileri derinleştirmeye dayalı başarılı bir diplomasi yürütüyor.

Bu hem Rusya ve Çin'in kuşatılıp izole edilmelerini imkânsız hale getiriyor hem de ABD'nin devreye soktuğu ambargoların ustaca bertaraf edilmesini sağlıyor.

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Hatta ABD BaşkanıNATO'yu zorlaRusya sınırlarına itme politikasıylaeşgüdüm halindede Moskovaile Pekin arasında güçlü birgüvenlik ve ticari çıkar ortaklığınıninşa sürecini daha dapekiştiriyor.Küresel dengeleri sarsan Rus-Çin ekseni ABD'nin Ukrayna'da yürüttüğü vekâlet savaşına ve 'Putin'siz Rusya' projesiyle rejim değişikliğini hedefleyenölümcül darbeler indiriyor.(UCM)Vladimir Putin hakkında yakalamakararı çıkarmasını bu açıdanABD'nin Ukrayna cephesibaşta olmak üzere içeride vedışarıda maruz kaldığışeklindeyorumlamak lazım.

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Bu tablo Batı ile birliktede sonuna işaret ediyor. Nitekim Batı'daki emperyal liberal körlük bile Rus-Çin ekseninin tetiklemesiyleperdelemeyi başaramıyor artık.Atlantik'in her iki yakası için de ekonomik zayıflığın sinyalini veren kronik yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarıyla ABD'nin finansal kırılganlığını ortaya çıkaran banka iflasları...sayıları çok az olsa bile göçmen dalgasının hâlihazırda serseme çevirdiği Batılı toplumlardaki istikrar ve refaha yönelik tehditlerin artması...de Ukrayna cephesindeki çatışmaların yayılarak daha geniş birdönüşme ihtimali...Dolayısıyla Rus-Çin ekseninin ABD'ye yönelik bu basıncı ya dünyayı negatif anlamdaya da dünyayı pozitif anlamdabir yere dönüştürecektir.