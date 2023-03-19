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Haberler Bercan Tutar Rus-Çin ekseni Batı’yı zorluyor
BERCAN TUTAR
19 Mart 2023, Pazar BERCAN TUTAR

Rus-Çin ekseni Batı’yı zorluyor

Amerikan ekonomisindeki darboğaz giderek derinleşiyor. Banka iflaslarının ardından başlayan mali panik yayılıyor. Enerji ve tedarik krizlerinden sonra ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve Amerikan hazine tahvilleri değer kaybediyor. Bu gelişmeler yaklaşan finansal tsunaminin birer işaret fişeği olarak okunuyor.
Bu iç krizlere küresel ticarette doların sarsılan saltanatı, Ukrayna'daki askeri dilemma ve Çin'in Ortadoğu'da ABD'yi 'by-pass' eden İran-Suudi barışı adımı da eklenince, Imperium Americana'nın içler acısı hali daha net görülecektir.
Çin lideri Şi Cinping'in 20 Mart'taki Moskova ziyareti ve sonrasında atılacak adımlar, iki ülkenin oluşturduğu ABD karşıtı dayanışmanın askeri, siyasi ve ekonomik bir ittifaka dönüşmesinin miladı da olabilir.
Zira iki ülke de Soğuk Savaş döneminin ideolojik zırhlara dayalı dış politikası yerine Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi farklı ülkelerle de stratejik ilişkileri derinleştirmeye dayalı başarılı bir diplomasi yürütüyor.
Bu hem Rusya ve Çin'in kuşatılıp izole edilmelerini imkânsız hale getiriyor hem de ABD'nin devreye soktuğu ambargoların ustaca bertaraf edilmesini sağlıyor.

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Hatta ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO'yu zorla Rusya sınırlarına itme politikasıyla eşgüdüm halinde Baltık ve Pasifik NATO'su oluşturma gayretleri de Moskova ile Pekin arasında güçlü bir güvenlik ve ticari çıkar ortaklığının inşa sürecini daha da pekiştiriyor.
Küresel dengeleri sarsan Rus-Çin ekseni ABD'nin Ukrayna'da yürüttüğü vekâlet savaşına ve 'Putin'siz Rusya' projesiyle rejim değişikliğini hedefleyen reel politik fantezilerine ölümcül darbeler indiriyor.
Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmasını bu açıdan ABD'nin Ukrayna cephesi başta olmak üzere içeride ve dışarıda maruz kaldığı çaresizliğin reaksiyonu şeklinde yorumlamak lazım.

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Bu tablo Batı ile birlikte liberal enternasyonalizmin de sonuna işaret ediyor. Nitekim Batı'daki emperyal liberal körlük bile Rus-Çin ekseninin tetiklemesiyle metastaz yapan üç ölümcül riski perdelemeyi başaramıyor artık.
İlki, Atlantik'in her iki yakası için de ekonomik zayıflığın sinyalini veren kronik yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarıyla ABD'nin finansal kırılganlığını ortaya çıkaran banka iflasları...
İkincisi, sayıları çok az olsa bile göçmen dalgasının hâlihazırda serseme çevirdiği Batılı toplumlardaki istikrar ve refaha yönelik tehditlerin artması...
Üçüncüsü de Ukrayna cephesindeki çatışmaların yayılarak daha geniş bir Avrupa savaşına dönüşme ihtimali...
Dolayısıyla Rus-Çin ekseninin ABD'ye yönelik bu basıncı ya dünyayı negatif anlamda daha da kutuplaştıracaktır ya da dünyayı pozitif anlamda çok kutuplu bir yere dönüştürecektir.

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