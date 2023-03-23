'Hegemonik ölüm döşeği'ndeki Batı dünyası 14 Mayıs seçimlerini bir kader günü olarak görüyor.

Ne var ki seçim öncesi Başkan Erdoğan'a yönelik başlatılan organize şeytanlaştırma ve saldırı projeleri kendi ülkelerinde bile artık pek müşteri bulamıyor.

Bazı militan kesimler dışında kimse her seçimden zaferle çıkan Erdoğan'a atılan iftiralara kanmıyor. Bu yüzden Batı'nın Erdoğan'ı hedef alan kirli söylemi dünya tarafından da pek inandırıcı bulunmuyor.

Nitekim korona salgınında zordaki ülkelere yönelik başlattığı yardım seferberliği, Ukrayna savaşındaki barış ve istikrarı önceleyen diplomasi hamleleri ve birçok ülkeyi açlıktan kurtaran gıda krizindeki tarihi misyonuyla Erdoğan, Batı'nın ona biçmek istediği çarpıtılmış imajı tuzla buz etti.

Şimdi aralarında Batılıların da bulunduğu birçok ülke lideri Sayın Erdoğan'ı bu üstün performansından dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor.

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Bütün tuzakları bozması ve halkının desteğini hep arkasında görmesi nedeniyle seçimle Erdoğan'ı deviremeyeceklerini görenilk organize projesi Mayıs 2013'teki Gezi kalkışmasıydı.Ardından ABD'nin talimatlarıyla harekete geçen terör örgütügeldi. Peşi sıraüzerinden ortak saldırıya geçtiler.Bundan da istediğini elde edemeyen ABD son çare olarakdoğrudan işgal ve darbeye girişti.Fakat Türk halkının destansı direnişiyle tarihi bir hezimete uğrayan ABD ve taşeronları bu tarihten sonra yeni bir strateji izlemeye başladı.Erdoğan'ı devirmeye yönelikprojesi kapsamında 'Long Game/Uzun Oyun' stratejisi devreye girdi.Artık darbe yapma, iç karışıklık çıkarma veya Türkiye'yi bölgesel çatışmalarla tehdit etme stratejisi gibiseçenekleri tükenen ABD, bu maliyetli ve başarısız politikalar yerineYumuşak Darbe Mühendisliği projesine ağırlık verme kararı aldı.Bu çerçevedegibibütün ideolojikfarklılıklarını bir kenarabırakıp CIA'nın talimatları gereği

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Ancak bu çabanın da işe yaramayacağı görülüyor. Çünkü küresel ekonomik kriz, kur saldırıları ve asrın depreminin yol açtığı devasa sarsıntıya rağmen halkın Erdoğan'a olan bağlılığının devam etmesi14 Mayıs seçimleri öncesinde paniğe kapılan CIA, CENTCOM Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı'nı Suriye'deki terör bölgelerine gönderdi.Amerikalı askeri komutanların terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yaptığı resmi ziyaretler, aslında hem muhaliflere hem de 6'lı Masa'ya verecekleri destek karşılığında PKK ve HDP'ye birer moralolarak okunmalı.Eğer Türkiye'de işler düzgün gitseydi ve 6'lı Masa ile yandaşı HDP'nin seçimleri kazanacağından endişe edilmeseydi bu ziyaretlere ihtiyaç da duyulmayacaktı.Hâsılı kelam, Meral Akşener hangi sopa ve havuç yöntemleriyle ikna edildiyseZira Erdoğan'ın kazanması halinde PKK/YPG ile bu terör örgütlerini birer aparat olarak kullanan ABD'ninBu yakıcı gerçeği artık yakından hissediyorlar.Yaklaşan kıyameti gören CIA, can havliyle yeniden terör kartına sarıldı. Fakat artık ne yapsalar da korkunun ecele faydası olmayacak. Milletimizin iradesi bütün kirli tezgâhları yine darmadağın edecektir. İşte bu yüzdenolacaktır.