ABD Başkanı Joe Biden'ı iktidara taşıyan küreselci Sorosçuların asıl korkusu, 2020'de sandık darbesiyle durdurdukları Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden aday olması.

Zira Trump'ın dönüşü ABD'nin Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın kökten değişmesi ve savaş lobisinin kirli planlarının devre dışı kalması manasına geliyor. Bu nedenle Trump'ı varlıklarına yönelik en büyük tehlike olarak gören Sorosçular yeniden harekete geçti.

Unutmayalım ki elde ettiği FBI, CIA, dışişleri bürokratları, STK'lar, düşünce kuruluşları, finans çevreleri, akademi ve medya kurumlarında etkili olan derin devlet aygıtıyla finans spekülatörü George Soros daha önce de iki kez önayak olduğu 'azil' süreciyle Trump'ı devirmeye çalışmıştı.

İlki Aralık 2019'daydı. ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın Ukrayna'dan Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar vermişti.

İkincisi de Ocak 2020'deydi. Başkanlık seçiminde yolsuzluk yapıldığı iddiasında bulunduğu, seçim sonuçlarının tanınmaması çağrısı yaptığı ve 6 Ocak 2020'deki Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle görevdeki Trump hakkında ikinci kez azil süreci başlatıldı.

Ancak bu girişimler ABD Senatosu'nda çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için sonuçsuz kaldı.

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Şimdi ise Soros'undediğiABD tarihinde bir ilke atarakBaşkanlık yapmış Trump'ı mahkemeyeçıkaracak süreci başlattı.Savcı Bragg, hazırladığı iddianameyle porno yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimlerindeödemekle suçladığı Trump'ınhâkim karşısına çıkmasını sağladı.Karar, ABD'deki kutuplaşma ve çatlağı yeniden alevlendirdi. En ilginç çıkışı yapan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki en büyük rakibi, "Florida, Soros destekli Manhattan Savcısı ve siyasi gündemiyle ilgili şüpheli koşullar göz önüne alındığında" dedi.Yani bir anlamda, siyasi ve ekonomik açıdan bölünen ABD'dedaha da derinleştireceklerinin işaretini vermiş oldu.Dolayısıyla Soros'un savcılarının aldığı bu tür siyasi kararlar, pamuk ipliğine bağlı Birleşik Devletler'in dağılmasıyla ilgili iddialarıdönüştürüyor.