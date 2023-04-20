14 Nisan'da başlayan iç savaşla sarsılan Sudan coğrafi konumu, verimli toprakları, madenleri, petrol kaynakları ve jeopolitik dinamikleriyle Arap dünyası ve Afrika için kilit bir pozisyona sahip.
Kuzeyinde Mısır, doğusunda Eritre ve Etiyopya, batısında Çad ve Libya ile komşu. Sudan'ın ayrıca Akdeniz ve Hint Okyanusu arasındaki deniz ticaretinin iki kritik geçidi olan Babül Mendeb ve Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz üzerinde de stratejik bir hâkimiyeti var.
Bu nedenle bölge aktörleriyle Avrupa ve ABD dışında ülkeye son yıllarda Çin ve Rusya'nın da ilgisi giderek artıyor. Sudan'a yönelik küresel güç projeksiyonlarında Türkiye de yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Ülkemizin Kızıldeniz'deki kritik Sevakin Adası'nın kullanım hakkını 2017'deki anlaşma ile 99 yıllığına elde etmesi bu yeni atılımın göstergesidir.
***1 Ocak 1956'da İngiltere'nin boyunduruğundan kurtulan ülke, bağımsız olduğu 67 yılda dört iç savaş yaşadı. 2010'da biten dördüncü iç savaş Güney Sudan'ın bağımsızlığıyla sonuçlandı. Altı gün önce başlayan ve ateşkese rağmen şiddetlenerek devam eden çatışmalar eğer bir uzlaşı sağlanamazsa beşinci iç savaş olacak.
***Fakat iki generalin hırsı ülkenin geleceği ve toplumun güvenliği açısından en tehlikeli savaşa yol açabilir. Zira uzmanlara göre bu çatışmalar bir 'şehirler ve sokaklar' savaşı.