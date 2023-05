Dünyanın da kader günü olan 14 Mayıs yaklaştıkça Batı'daki yeminli Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlarının histerik travmaları da yeniden had safhaya ulaştı.

Atlantik ve Avrasya'nın da Afrika ve Latin Amerika'nın da gözü Türkiye'de... Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte dikkatlerini tamamen ülkemize çevirmiş durumda.

Erdoğan'ın yeniden kazanma ihtimalinin güçlenmesi üzerine kimyaları bozulan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi devletlerin birer ideolojik aygıt konumundaki medya organları iftiralarda artık sınır tanımıyor.

2013'teki Gezi kalkışmasından bu yana 10 yıldır hep bir ağızdan aynı teraneleri sistematik şekilde sıralayan The Economist, Washington Post, BBC, New York Times, Politico, Guardian, France 24, Le Point, Financial Times, Foreign Policy ve Der Spiegel gibi medya organları, seçime çok az bir zaman kala yine dört koldan harekete geçerek peş peşe skandal manşetler atıyor.

***

14 Mayıs'ı şimdidendiye niteleyen The Economist, bir sömürge komiseri edasıyladesteğini açıklayıp kapaktandiyor. The Economist'e destek çıkan Amerikan Washington Post gazetesibaşlığını taşıyan bir başyazıyla kirli niyetini aşikâr etti.Fransız Le Point dergisi skandal kapağındaifadesine yer verirken Financial Times gazetesi, "Türk muhalefet lideri, Türkiye'nin otokrasiye kayışını geri çevirmeye ant içiyor" diyerek Kılıçdaroğlu'na adetabahşetmiş.Amerikan, İngiliz ve Fransızlardan sonra dün saldırı sırası Alman medyasındaydı. Gezi kalkışmasında Türkçe manşet atıpdiyerek halkımızı isyana çağıran Der Spiegel dergisi, yine kirli niyetini açık etti.sembolüne ve Başkan Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında,anlamına gelenkelimesininekini silikleştirerek Erdoğan'ınolduğunu ilan ediyor. Manşetin altında ise,ifadesi yer alıyor.

***

Bunun cevabını The Economist vermişti zaten önceki gün çıkan Mayıs 2023 sayısında: "Erdoğan kaybederse küresel sonuçları olan çarpıcı bir siyasi dönüş olur...."Yani" yenerek Türkiye'yi yeniden rehin alacaklarını net bir şekilde ifade ediyorlar.Kılıçdaroğlu ise "Erdoğan gitmeli" kapağıyla kendisine destek veren The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Yazısında Türkiye'yi şikâyet ederek Batı'dan yardım dileniyor yine.Bir bakıma herkes her şeyi biliyor. Medyası, siyaseti, ekonomi ve akademi çevreleriyle Batı dünyası Erdoğan'a karşı yıllardıryapıyor. Türkçe paylaşımlarda bulunuyorlar. Savunma sanayiindeki devrimler, gaz ve petrol kaynaklarının bulunması başta olmak üzere ülkemizdeki her olumlu gelişmeyi karalıyorlar. Terörle mücadelemize köstek oluyorlar. Terör örgütükahraman ilan edip onlara her tür siyasi, askeri ve ekonomik desteği sağlıyorlar.Azerbaycan'averilen desteği, Libya ve Suriyehamleleri ile Afrika açılımlarınıbaltalamak için ellerinden geleniyapıyorlar.Dertleriprojesini hayata geçirmek. Nitekim BBC'ye konuşan Kılıçdaroğlu,sözleriyle ana amacının Türkiye'nin milli çıkarları değil, sömürgeci Batı'yı memnun etmek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Oysa köprülerin altından çok sular aktı.. Son sözü ne müstemlekeciler ne de onların taşeronluğuna soyunanlar söyleyebilir. Son sözü her zaman olduğu gibi yine aziz milletimiz söyleyecektir.