Bugünlerde Amerikalı Neocon'lar ile küreselci Sorosçu tayfanın keyfine diyecek yok. 11 Eylül 2001 sonrası maruz kaldıkları hezimetleri Ukrayna krizi bahanesiyle NATO'yu daha da güçlendirerek unutturduklarını ve tek kurşun atmadan Rusya'ya karşı savaş yürüterek Amerikan İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma imkânı bulduklarını ileri sürüyorlar.

Haksız da sayılmazlar. Daha bir iki yıl öncesine kadar ağlaşan her kesimden Amerikalı analist ve siyasetçide son zamanlarda gözle görülen bir özgüven patlaması yaşanıyor.

Grey Anderson ve Thomas Meaney, 11 Temmuz'da NYT'de kaleme aldıkları 'NATO söylendiği gibi değil' adlı makalede bu gerçeği çekinmeden dile getiriyor.

Makalede ittifakın 1949'daki kuruluşundan itibaren temel amacının Doğu'dan gelen saldırganlığı önlemek veya demokrasiyi teşvik etmek olmadığını vurgulayan iki yazar, "NATO'nun asıl hedefi Batı Avrupa'yı ABD önderliğindeki bir dünya düzeni projesine bağlamaktır" diyor.

Haliyle Soğuk Savaş döneminde güvenlik garantileri karşılığında Amerika, Avrupalı müttefiklerinin ticaret ve para politikasından eğitimine, siyasi mimarisinden sosyal ve kültürel hayatına kadar her işine karıştı.

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Anderson ve Meaney, "NATO sadece askeri alanda değil yukarıda sayılan bu misyonların yerine getirilmesinde de son derece başarılı olduğunu kanıtladı. Özellikle Amerikan seçkinlerinin değer verdiği bir gayrimenkul arsası olan" tespitini yapıyor.Oysa dört yıl önce NATO, Fransa Cumhurbaşkanısınırlarındaydı. Ne var kioldu. NATOsaflarına katmayı planlarken ittifak üyeleri uzun süredir ertelenen askeri harcamaları artırmaya başladı.Rusya'nın Avrupa'yı bölme ihtimaline karşı, daha geçen yıl bu riski önlemek için gerekirseprojesinden bahsetmişti.Halbuki NATO, başlangıcından bu yana askeri gücü bir araya getirmekle hiçbir zaman ilgilenmedi.Soğuk Savaş'ın en zirve yıllarında bileÇünkü kıtanın nükleer silahları dahi ABD'nin kontrolündeydi.

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NATO'nun asıl gayesi bir yarı özerk Avrupa kuvvetinin ortaya çıkmasını engelleyerekNATO hâlâ bu amaca hizmet ediyor ve ABD tarafından tasarlandığı gibi çalışıyor.Nitekim Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Avrupa'nın Amerikan silahlarını alma eğilimini yeniden tırmandırdı.NATO kendisini bir kez daha Batı'yı savunmanın başlıca aracı haline getirirken bunuyapması dikkat çekiyor. Paradoksal görünse deABD ve NATO'nun biti yeniden kanlanıyor. Bu açıdan Ukrayna krizi Amerikan imajını yeniden güçlendirmenin bir aracından başka bir şey değil.Zira ABD'nin Ukrayna'daki gerçek çıkarıçok ötesine geçiyor.Dolayısıylakarşı da devreyesokan ABD'ninyeniden genişleyecek. Son günlerdeOrtadoğu'ya yeniden asker vesilah sevkiyatını artırmanın arkasındada bu yeni emperyal düşünce var.Hedef neye mal olursa olsun Amerikanimparatorluğunun devam etmesi.