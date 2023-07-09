Suriye ve Ukrayna krizleriyle birlikte büyük güç politikaları küresel sahneye geri döndü. Yeni dönemi anlamak için travmatik bir içebakış sürecinden geçmeyi göze almamız gerek.

Yoksa dışarıdaki dünyanın gidişatına dair neler olup bittiğini tam olarak kavrayamayız. Unutmayalım 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra bir III. Dünya Savaşı fikri sadece bilim kurgu filmlerinde çıkabilirdi karşımıza.

Soğuk Savaş'ın hemen ertesinde Atlantik İttifakı'nın 'tarihin sonu' geldi diyerek zafer sarhoşluğuna kapıldığı 1990'larda iki ya da üç büyük aktörün birbirleriyle çatışma ihtimalinin sahneleneceği çapta küresel bir kriz olasılığı yoktu. Çin ve Rusya'nın süper güç konumundaki ABD'yi karşısına alması ise akla muhal bir şeydi.

Ancak Suriye ve Ukrayna'da derinleşen krizler bünyesinde o kadar çok değişkeni ve aktörü barındırıyor ki, küresel güçler ve bölgesel bloklar arasında savaş riski eskiye nazaran çok daha kuvvetli bir ihtimal haline geldi.

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Dolayısıyla savaşlar artık bir ülkenin sabah uyandığındabaşlamıyor. Bu nedenle bardağın taşma noktasını ancak iş işten geçtikten sonra görebiliyoruz.tarih geleneğiyle şekillenmiş dimağlarımıza II. Dünya Savaşı'nın 1939'da başladığı zerk edildi. Fakat Çinlilere göre II. Dünya Savaşı,start aldı.Nitekim Avrupa'da da II. Dünya Savaşı hazırlıklarımürekkebi daha kurumadan başladı. Büyük ihtimalle geleceğin tarihçileri dediyecektir.Haliyle şu anbiraşamadayız. Uluslararasısiyasetin değişmezkuralları yoktur ama yinede gelişmelere ihtiyatlıyaklaşmamızı gerektirenbazı tarihsel döngülerolduğunu akıldançıkarmamak lazım.

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Kim ne derse desinvar olan kaderciliğin sorunu, kendini gerçekleştiren bir kehanet olabilmesinde. Bu yüzden uyarılar ve dersler fayda etmiyor. Eğertümsonuçları öncedenbiliniyor olsaydı eminolun mimarları bu işe hiçgirişmezdi.Aynı şekilde, Suriye ve Ukrayna'daki savaşın bugünkü çapı hesaplanabilseydi uluslararası toplum en başından itibaren daha güçlü bir tepki verirdi.En azındandile getirdiği öneriler ve taraflara sunduğu fırsatlarBunlar yapılabilseydi Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi Doğu Avrupa da bugündurumuna düşmezdi.Ancak geldiğimiz noktada artıkgirmektense Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel ve küresel çaptaki tüm sorunlar için yeni bir gelecek tasavvuruna imkân veren bir zihin dünyasına adım atmamız lazım.Ve eğer böyle bir dünya yoksa da acilen inşa etmemiz gerekir. Yoksabize yeni bir kıyameti daha yaşatacaktır.