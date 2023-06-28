Rusya'da özel güvenlik şirketi Wagner'in isyanı ciddi bir darbe girişimiydi. Fakat dayanakları zayıftı. Bu nedenle ne halktan ne de ordudan destek görebildi. Dolayısıyla Rusya Savunma Bakanlığı bünyesine katılması konusunda kalemi çoktan kırılmış bir grubun serzenişi şeklinde başladı ve o hızla da sona erdi.

Ne var ki Rusya karşısında sıkışan Batı dünyası her hadisede olduğu gibi Wagner Grubu lideri Yevgeni Prigojin'in şikâyetini dile getiriş tarzını manipüle ederek isyanı, Vladimir Putin'in yıkılışını müjdeleyen bir opera şeklinde lanse etti.

İsyan başlar başlamaz Batı dünyası ve yandaşları, Kremlin'deki rejimin siyasi olarak iflas ettiğini vurgulayarak erkenden zafer naraları attı.

24 saat içinde sorun çözülmesine rağmen suçlama ve propagandalarına devam ederek Putin'in imajının sarsıldığını ve Ukrayna savaşının Kremlin'in gücünü kırdığını ilan ettiler. Psikolojik harpte yeni rekorlar kırdılar. Batılılara diyecek bir şey yok. Onlar elmaları armut yaparak her olayı ve gelişmeyi zaten Putin'i şeytanlaştırmak ve imajını baltalamak için kullanıyor.

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Şaşırtıcı olan içimizdeki Amerikan gramofonlarının performansı oldu. Her ne kadar ABD ve Avrupa ile yaşadığımız yığınla sorunda milli görünseler de iş Batı ile Rusya arasındaki krizlere gelince hepsiningördük.Neymiş,Orta ölçekli bir güçmüş.Putin'in kuvvetli bir ordusu, siyasirejimi ve desteği yokmuş. Bunudiyenler, Batı'nın bütün desteğinerağmen Kırım'ın ilhakından sonraRusya'nın nasıl oluyor da Ukrayna'nındörtte birini daha almasını vehangimekanizmalarla akamete uğrattığınınedense sorgulamaya yanaşmıyor.Bu açıdan Wagner krizi, Batı'nın Rusya karşısındada göstergesi oldu. Zira o çok övündükleri Ukrayna güçlerininsonuçsuz kaldı. Bahardan sonra neredeyse yazın ilk ayı da bitmek üzere. Yani Batı destekli Ukrayna güçleri Rusya hatlarını hâlâ yaramadı.O yüzden Batı dünyasıRusya'yı Ukrayna'dadurduramayacağının farkında. ZiraWagner krizi de gösterdi ki içeridenPutin'in kararlılığını sarsmalarımümkün değil.

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Haliyle Atlantik büyük bir hayal âleminde yaşıyor.içinde. Ne dünyanın gidişatını okuyabilecek zihni melekeye ne de bu gidişatı durdurabilecek güç ve kuvvete sahipler.Burada olan bizim yerli Amerikan gramofonlarına oluyor. Ne var ki Batı adınabu tip insanlar bürokraside, akademide, medyada ve iş dünyasında hâlâ en kritik pozisyonlarda baş tacı ediliyor. Bu mesele aslındahiçkuşkusuz ülkemizdeki en örgütlüyapı olan Amerikan gramofonlarınınçökertilemeyen varlığı ve sahipoldukları buzihniyettir.Wagner krizi bu zihniyetin ülkemizde yeniden hortlamasına yol açtı. Görünmesini sağladı. Bu nedenleAksine tam da bu noktada durupher açıdan ülkemizin geleceği önündeki en büyük tehlike olduğunugerekir.