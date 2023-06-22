Anadolu, Mezopotamya, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'yı buluşturan Yeni Türkiye'nin yükselişinin, küresel sistemde deyim yerindeyse Fransız İhtilali'ne benzer derin bir jeopolitik sarsıntıya yol açacağını en çok da emperyal merkezdeki aktörler biliyor.

Bu bağlamda Suriye, Libya, Yemen, Irak, Afganistan, Filistin ve Mısır'da hedefleri Sayın Erdoğan'dı.

2002 yılından bu yana Erdoğan'ın liderlik ettiği ve İslam dünyasının umudu olan Anadolu Devrimi'ydi.

21 yıldır içeriden ve dışarıdan saldırmalarına rağmen Lozan parantezini kırmaya başlayan bu coğrafyayı ve iradesini vesayet altına alamadılar.

Çünkü bu topraklardaki tarihsel, kültürel ve siyasi irade 15'inci asırdan sonra yeniden en talihli ve en güçlü dönemini yaşıyor.

Kim ne derse desin ABD sonrası oluşan yeni küresel şartlarla bölgesel dinamikler bu siyasi, askeri ve jeo-kültürel seferberliği kamçılıyor.

Ve Yeni Türkiye, İslam medeniyetinin lider ülkesi olarak küresel sistemin merkez güçlerinden biri olma yolculuğunu eninde sonunda tamamlayacak.

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hem stratejik birdayanağa hem de köklü bir referansnoktasına dönüştürebilmeliyiz.Şüphe yok ki yürüdüğümüz yollar aynı zamanda güce, adalet ve özgürlüğe giden rotalardır.Coğrafyamızdan geçen petrol boru hatları da bu topraklarda kesişen medeniyetler de ülkemizin kıtalar arasındaki küresel gücünün işaretidir.Öyle görünüyor ki 21. yüzyılda,İlginç bir şekilde küresel güç dengesinden ziyade küresel bir denklik sistemine doğru gidiyor dünya.yelkenleri indirmiş görünse de vahşibir güdüyle her yere kaos ekmeyedevam edecektir.Batı medyası hemen "Erdoğan'ın sistemisallanıyor" diye yine manipülatifbaşlıklar atacaktır.

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Çünkü 'piyasa uygarlığı' krize giren ABD,başka bir alternatif üretemiyor. Küresel ekonominin direksiyonu el değiştiriyor.Ve İslam coğrafyası, son iki asırdır olduğu gibi bu çağda da yine rekabete en çok sahne olankonumunda.Böyle bir coğrafyada ve böyle bir tarihi kesitte elbette bütün gözlerin Türkiye'ye çevrilmesinden daha doğal bir şey olamaz.Ülkemiz bu anlamda ABD, AB, Rusya ve Çin gibi küresel güçler tarafındanolarak görülüyor.İşte bu noktada, bu topraklardakibilmeliyiz.Ancak dünyanın gidişatını çok iyi okuyan Sayın Erdoğan'ın daunutmayalım.Zaten bir ülke ve millet için siyasi liderin ne kadar hayati bir aktör olduğu ancak böylesi zor zamanlarda anlaşılabilir.deyişiyleve kendi kaderini tayin etmede sözsahibi olamayan insanın akıbeti, neyaparsa yapsındönüşmektir.Dolayısıyla özgürlüğü büyüten siyasete değil dedayalı müstemlekeci bir havsalaya sahip olanların Yeni Türkiye'de kazanma şansları yok.temellerini attığıve yandaşları hep kaybetmeyemahkûm olacaklardır.