Batılı akla esir düşenlere rağmen Türkiye bugün alternatif bir tahayyül üretebilen ve bunu her geçen gün pratiğe dökebilen dinamiklere sahip. Ülkesine karşı mevzi savaşı verenlere inat bu halk, özgürlüğünü ve tarihini adım adım inşa ediyor.

Anadolu halkı, Sayın Erdoğan'a sahip çıktığı için Türkiye'yi topyekûn cezalandırmaya kalkan emperyalist sinik aklı iyi tanıyor. Ve bu aklın ağulu hançerine dönüşenleri de.

Nitekim 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra hem emperyal 'üst akıl' hem de onların içimizdeki taşeronları Türkiye'deki 'kurucu siyasi iradenin nasıl bir metanete dönüştüğünü' bir kez daha acıyla tecrübe etti.

İki asırdır bu toprakları hamur gibi yoğurup halkını A'dan Z'ye dönüştürmek için her tür senaryoyu deneyenlerin elleri yine boş kaldı.

Her mücadelenin en nihayetinde 'etkiye bir tepki' olduğunu bir türlü hesap edemiyorlar. Öyleyse biz bir kez daha hatırlatalım: Çatışma, direniş ve değişimin eksenini artık dışarıdan dayatılan reçeteler değil milletin öz iradesi tanımlıyor. Bu yüzden ülkemizin yeniden dirilişini durduramıyorlar.

***

Yani Türkiye içeride ve dışarıda Batı'nın tehdit algısını ve empoze ettiğireddederek hem küresel ve bölgesel sistemi hem de kendini dönüştürüyor.İşte bu, muktedir olmadır. Kendikarar verebilmedir,eline almadır. Başkanlık sisteminden sonra şimdi sıra yeni anayasada.Muktedir olabildiği içindir ki Türkiye bugün eskiden olduğu gibi Batı'nın tezgâhladığıilevesayetçi prangalarına hapsolmuyor.Eksen artık ne Batı ne de Batı dışı dünya. Eksen artık Türkiye'nin bizzat kendisi. Sadeceöncelikleri giderek farklılaşan bir Türkiye var karşımızda.ÇünküartıkRusya, Çin veTürkiye'nin debelirleyici olmayabaşladığı çokkutuplu bir küreselsisteme doğru gidiyoruz.Tarihte ülkemize karşı tecrübe etmediği barbarlık kalmayan Batı bugün Türkiye'nin bu yeni küresel statüsünü kabul ediyor. 28 Mayıs seçimleri bu anlamda yeni bir çağın 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını araladı.

***

Batı'nın Yeni Türkiye'yi Osmanlı ile vurma hamleleri de akamete uğratıldı. Çünkü. Grand stratejisiAyak bastığı heryeri yurt edinen ve orayı vatan kabuleden bir siyasa (policy) izliyordu.Vatan anlayışı Batılı narkotik kavramlarla bulanıklaşanların havsalaları işte bu yüzden, Erzurum ile Musul arasında bir fark olmadığını kavrayamıyor.Aktüel Türkiye ilearasındaki bağı kavrayamayanlarbu millete asla yön veremez.Yunan'a ve Roma'ya nasıl sadecedeğil bütün Batı sahip çıkıyorsa benzer şekilde Yeni Türkiye'nin temsil ettiğiİslam âlemi dışındaki diğer ülkeler de büyük bir teveccüh gösteriyor.Bu da Osmanlı kozmopolitanlığının çağdaş versiyonu diyebileceğimizher geçen gün biraz daha kuvveden fiile geçiriyor.Haliyle Türkiye'ye sadece Batı'nın Ortadoğu'daki stratejik kaldıracı veya bağımlı değişkeni olarak bakanFakat cin şişeden, ok yaydan çıktı bir kere. Bu saatten sonra kimse artık nelekeleyebilir ne de busahip çıkan Yeni Türkiye'yi durdurabilir.