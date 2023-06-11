Batılı akla esir düşenlere rağmen Türkiye bugün alternatif bir tahayyül üretebilen ve bunu her geçen gün pratiğe dökebilen dinamiklere sahip. Ülkesine karşı mevzi savaşı verenlere inat bu halk, özgürlüğünü ve tarihini adım adım inşa ediyor.
Anadolu halkı, Sayın Erdoğan'a sahip çıktığı için Türkiye'yi topyekûn cezalandırmaya kalkan emperyalist sinik aklı iyi tanıyor. Ve bu aklın ağulu hançerine dönüşenleri de.
Nitekim 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra hem emperyal 'üst akıl' hem de onların içimizdeki taşeronları Türkiye'deki 'kurucu siyasi iradenin nasıl bir metanete dönüştüğünü' bir kez daha acıyla tecrübe etti.
İki asırdır bu toprakları hamur gibi yoğurup halkını A'dan Z'ye dönüştürmek için her tür senaryoyu deneyenlerin elleri yine boş kaldı.
Her mücadelenin en nihayetinde 'etkiye bir tepki' olduğunu bir türlü hesap edemiyorlar. Öyleyse biz bir kez daha hatırlatalım: Çatışma, direniş ve değişimin eksenini artık dışarıdan dayatılan reçeteler değil milletin öz iradesi tanımlıyor. Bu yüzden ülkemizin yeniden dirilişini durduramıyorlar.
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Yani Türkiye içeride ve dışarıda Batı'nın tehdit algısını ve empoze ettiği kirli reçeteleri
reddederek hem küresel ve bölgesel sistemi hem de kendini dönüştürüyor.
İşte bu, muktedir olmadır. Kendi başkanlık sistemine geçmeye
karar verebilmedir, karar tekelini
eline almadır. Başkanlık sisteminden sonra şimdi sıra yeni anayasada.
Muktedir olabildiği içindir ki Türkiye bugün eskiden olduğu gibi Batı'nın tezgâhladığı ulusal ve sınıfsal merkezli politik cemaatler
ile etnisite ve mezhep merkezli kültürel aşiretlerin
vesayetçi prangalarına hapsolmuyor.
Eksen artık ne Batı ne de Batı dışı dünya. Eksen artık Türkiye'nin bizzat kendisi. Sadece güvenlik açısından değil kavramsal düzeyde de
öncelikleri giderek farklılaşan bir Türkiye var karşımızda.
Çünkü ABD merkezli dünya yerine
artık
Rusya, Çin ve
Türkiye'nin de
belirleyici olmaya
başladığı çok
kutuplu bir küresel
sisteme doğru gidiyoruz.
Tarihte ülkemize karşı tecrübe etmediği barbarlık kalmayan Batı bugün Türkiye'nin bu yeni küresel statüsünü kabul ediyor. 28 Mayıs seçimleri bu anlamda yeni bir çağın 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını araladı.
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Batı'nın Yeni Türkiye'yi Osmanlı ile vurma hamleleri de akamete uğratıldı. Çünkü Osmanlı bir sömürge imparatorluğu değildi, fütuhatçıydı
. Grand stratejisi "ila-yı kelimetullah"tı.
Ayak bastığı her
yeri yurt edinen ve orayı vatan kabul
eden bir siyasa (policy) izliyordu.
Vatan anlayışı Batılı narkotik kavramlarla bulanıklaşanların havsalaları işte bu yüzden Edirne ile Aden, İzmir ile Trablus, Antep ile Halep, Trabzon ile Beyrut
, Erzurum ile Musul arasında bir fark olmadığını kavrayamıyor.
Aktüel Türkiye ile Tarihi Türkiye (Osmanlı)
arasındaki bağı kavrayamayanlar
bu millete asla yön veremez.
Yunan'a ve Roma'ya nasıl sadece Grekler ve İtalyanlar
değil bütün Batı sahip çıkıyorsa benzer şekilde Yeni Türkiye'nin temsil ettiği Osmanlı evrenselliğine de
İslam âlemi dışındaki diğer ülkeler de büyük bir teveccüh gösteriyor.
Bu da Osmanlı kozmopolitanlığının çağdaş versiyonu diyebileceğimiz Türkiye Birleşik Devletleri (United States of Türkiye) şeklindeki yeni jeopolitik formu
her geçen gün biraz daha kuvveden fiile geçiriyor.
Haliyle Türkiye'ye sadece Batı'nın Ortadoğu'daki stratejik kaldıracı veya bağımlı değişkeni olarak bakan emperyalist akıl ile İttihatçı zihniyeti hafakanlar basıyor.
Fakat cin şişeden, ok yaydan çıktı bir kere. Bu saatten sonra kimse artık ne Osmanlı'nın şanlı mirasını
lekeleyebilir ne de bu 'asabiye'ye
sahip çıkan Yeni Türkiye'yi durdurabilir.