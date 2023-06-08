İslam dünyasının en büyük trajedisi, içinde bulunduğu coğrafyanın hegemon özellikte olmasına rağmen aktörlerinin sıradanlığıdır
Bu gerçeği doğrulayan sayısız kaotik dönemlerden geçtik, geçiyoruz. Böylesine sıradan, vizyonsuz ve art niyetli aktörlerin başında ise sömürgeci ve işgalci zihniyetle malul muhalefetimiz ile aydınlarımız geliyor.
Emperyal siyasetin kurşun askeri hâline getirilen bu kesimlerin en önemli hedefi hiç şüphesiz jeo-kültürel direnci kırılamayan Yeni Türkiye'yi hizaya sokmak.
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Bu anlamda küresel statükonun
ülkemize
dayattığı strateji her zaman 'ya kölelik ya ölüm'
diye
nitelenen antik 'Melian siyaseti'
olagelmiştir.
Fakat bağımsızlığından ödün vermeyeceğini dünyaya ilan eden milletimiz bu vesayet odaklarının tuzaklarını
14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde bir kez daha tuzla buz etti.
Oysa seçim öncesi pek umutluydular. Kazanacaklarından emindiler.
Zafer şarkıları söylüyorlardı. Özellikle herkes HDP'nin performansına kilitlenmişti. Ancak HDP'yi 'sarılacak yılana' çevirenler
çok beter yanıldı.
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Küresel desteğe rağmen muhalefet ile HDP tarihi bir hezimet yaşadı. Böylece siyasi marjinal retoriğin gerçeği değiştiremeyeceğini
bir kez daha gördük.
Çünkü gerçek değişim ancak ve sadece 2002'de başlayan Anadolu'nun Sessiz Devrimi'ndeki
gibi sahici ve tarihi bir irade beyanıyla olabilir.
Fransız düşünür Alan Badiou'nun 'Being and Event/Varlık ve Hadise'
yaklaşımından hareketle
söylersek muhalefetin
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde
sergilediği 'siyasi kalkışma'
hakikati değiştirme
gücüne sahip bir 'hadise
veya vakıa'dan daha çok bir 'organizasyon ve etkinlik' anlamındaki 'event'
düzeyinde kaldı. Bu yüzden
hakikatte bir kırılmaya yol
açamadılar.
Bu anlamda, emperyalist akılla hareket eden CHP liderliğindeki muhalefet ile HDP negatif bir dönüşümü
, Anadolu'nun sessiz çoğunluğu ise pozitif bir direnişi
temsil ediyor.
Şurası açık ki sistemi dönüştürmede 'bidon kafalılar', 'göbeğini kaşıyanlar' veya 'makarnacılar'
diye aşağılanan Anadolu halkı, Batılılaşmış azgın azınlığın pençesindeki muhalif okumuşlardan çok daha 'kafalı, kararlı ve vizyon sahibi'
olduğunu 28 Mayıs'ta yine ispatladı.
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Çünkü Anadolu halkı yüzyıllardır sağduyuyla hareket ediyor. Halktaki siyasi akıl ve stratejik vizyon
bu nedenle yıkıma meydan vermeden değişimi sağlıyor. Gezici muhalifler
gibi masada sevmediği tabağı veya bardağı atıp kırmaktansa onun yerine daha güzelini bir seçenek olarak koyuyor.
Bu yolla hem eskiyi tamamen yok etmiyor hem de yakıp yıkmadan yeniyi ve daha güzelini inşa edebiliyor. Gezici ve yıkıcı muhaliflerle celladına âşık HDP'liler
belki daha iyi anlar diye aşina oldukları literatürden bir iktibasla noktalayalım.
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Yunan mitolojisinde statükoya isyan edip egemenlerden ateşi çalan Prometheus, Zeus'un uşağı Hermes'e şöyle çıkışır:
"Şunu bil ki şu kötü kaderimi, senin köleliğine değişmem bu dünyada. Zeus'a sadık uşak olmaktansa, şu kayanın kulu olmak yeğdir!"
Anadolu halkının 28 Mayıs'ı da son 21 yıldaki diğer seçimler gibi şanlı bir tarihi zafere dönüştüren direniş asabiyesi
işte böyle bir jeo-kültürel irfandan
tevarüs etmiştir.