İslam dünyasının en büyük trajedisi, içinde bulunduğu coğrafyanın hegemon özellikte olmasına rağmen aktörlerinin sıradanlığıdır

Bu gerçeği doğrulayan sayısız kaotik dönemlerden geçtik, geçiyoruz. Böylesine sıradan, vizyonsuz ve art niyetli aktörlerin başında ise sömürgeci ve işgalci zihniyetle malul muhalefetimiz ile aydınlarımız geliyor.

Emperyal siyasetin kurşun askeri hâline getirilen bu kesimlerin en önemli hedefi hiç şüphesiz jeo-kültürel direnci kırılamayan Yeni Türkiye'yi hizaya sokmak.

***

Bu anlamdaülkemizedayattığı strateji her zamandiyenitelenen antikolagelmiştir.Fakat bağımsızlığından ödün vermeyeceğini dünyaya ilan eden milletimiz bu14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde bir kez daha tuzla buz etti.Oysa seçim öncesi pek umutluydular.Zafer şarkıları söylüyorlardı. Özellikle herkes HDP'nin performansına kilitlenmişti. Ancakçok beter yanıldı.

***

Küresel desteğe rağmen muhalefet ile HDP tarihi bir hezimet yaşadı. Böylecebir kez daha gördük.Çünkü gerçek değişim ancak ve sadece 2002'de başlayangibi sahici ve tarihi bir irade beyanıyla olabilir.Fransız düşünüryaklaşımından hareketlesöylersek muhalefetin14 ve 28 Mayıs seçimlerindesergilediğihakikati değiştirmegücüne sahip bir 'hadiseveya vakıa'dan daha çok birdüzeyinde kaldı. Bu yüzdenhakikatte bir kırılmaya yolaçamadılar.Bu anlamda, emperyalist akılla hareket eden CHP liderliğindeki muhalefet ile HDP, Anadolu'nun sessiz çoğunluğu isetemsil ediyor.Şurası açık ki sistemi dönüştürmedediye aşağılanan Anadolu halkı, Batılılaşmış azgın azınlığın pençesindeki muhalif okumuşlardan çok dahaolduğunu 28 Mayıs'ta yine ispatladı.

***

Çünkü Anadolu halkı yüzyıllardır sağduyuyla hareket ediyor. Halktakibu nedenle yıkıma meydan vermeden değişimi sağlıyor.gibi masada sevmediği tabağı veya bardağı atıp kırmaktansa onun yerine daha güzelini bir seçenek olarak koyuyor.Bu yolla hem eskiyi tamamen yok etmiyor hem de yakıp yıkmadan yeniyi ve daha güzelini inşa edebiliyor. Gezici ve yıkıcı muhaliflerlebelki daha iyi anlar diye aşina oldukları literatürden bir iktibasla noktalayalım.

***

Yunan mitolojisinde statükoya isyan edip egemenlerden ateşi çalan"Şunu bil ki şu kötü kaderimi, senin köleliğine değişmem bu dünyada.Anadolu halkının 28 Mayıs'ı da son 21 yıldaki diğer seçimler gibi şanlı bir tarihi zafere dönüştürenişte böyle birtevarüs etmiştir.