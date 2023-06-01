Eskinden dünya coğrafyası yedi iklimden oluşurdu. Buna 'heft kişver' yani 'yedi iklim' denirdi. Bu iklimler de Hind, Arabistan, Çin, İran, Afrika, Türk ve Rûm (Batı) diyarlarından oluşuyordu.

Son dört yüzyıldır dünyanın diğer iklimlerinin renkleri birer birer silindi.

Batılı iklim adeta dünyanın bütün kıtalarına hükmeder oldu.

Fakat bu yüzyılda Batı'nın kurduğu 'piyasa uygarlığı' diye bilinen bu küresel düzen artık her yerinden çözülüyor.

Dünya çok iklimli ve çok kutuplu eski günlerine doğru ilerliyor.

Bu değişimde en büyük paylardan biri de kuşkusuz Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Yeni Türkiye'nin.

Zaten Batılı analistler, Rus lider Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping ile beraber Sayın Erdoğan'ı çok kutuplu yeni küresel düzeninin üç kurucu siyasi liderinden biri olarak görüyor.

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Hâliyle hem eski hem de yeni dünyanın kilit ülkesi konumundaki Türkiye'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilgi de küresel çaptaydı.Deyim yerindeyseülkemizdeki seçimleri nefesini tutarak izledi.Bu bağlamda Türkiye'deki seçimler sadece ülkemiz için değil dünya için de birNitekim 28 Mayıs'taki zaferden sonra dünyanın dört bir yanındaki, küresel çaptaki 'Erdoğan efsanesi'ni daha da perçinledi.Artık uluslararası siyasetteSayın Erdoğan, 'Yeni Türkiye'yi dünyanın her alandahaline gelen bir aktöre dönüştürüyor.Unutmayalım ki 14 ve 28 Mayıs'ta dünyayaveren Türk halkı, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşen seçimlerdeki yüksek katılımıyla Batı'nın Sayın Erdoğan hakkında devreye soktuğunı da tuzla buz etti.

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Başkan Erdoğan'ın efsanevi performansı sadece siyasi alanda değil askeri, kültürel ve iktisadi cephelerde de küresel statükoda gedikler açmaya vepençesindeki ülkelere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.Bu dalider odaklı ve'asabiyesi'ne dayalıiki ayaklıhiç aksamadan her açıdan 'Yeni Türkiye'de hayat bulduğu anlamına geliyor.İşte bu iki dinamik, bugün Kişver-i Rum'un tahtını sallıyor.Batılı ülke liderleri bile artık Erdoğan efsanesi karşısında birer birer geri adım atıyor.Sadece Doğu değil Batı daSayın Erdoğan'a umut bağlamışhâlde.Bu da dünyanın ihtiyaç duyduğuTürkiye Yüzyılı adı altında yenidenetmesine yol açacaktır.BöyleceYeni Türkiye sayesinde dünya da özleminiçektiği yedi iklime yeniden kavuşacaktır.