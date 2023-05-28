Küresel emperyal sistemin ve Yeni Türkiye'nin bu yüzyıldaki güç haritası önce bugünkü seçimlerin sonuçlarına sonra da Ukrayna ile Suriye başta olmak üzere Tayvan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki krizlerin çözüm seyrine göre şekillenecek.
Hem Türkiye hem dünya açısından ilk belirleyici etken ise bugün sandıklardan çıkan karar olacaktır.
O nedenle Batı medyası 14 Mayıs'ı sadece Türkiye'nin değil dünyanın da kaderini belirleyecek 2023 yılının en önemli seçimi ilan etmişti.
Ne var ki 'Erdoğan gitmeli' diyerek kapaktan manşetlerle psikolojik savaş yürüten Batı medyası 14 Mayıs'ta umduğunu bulamadı.
Rusya ve Çin'in başını çektiği Avrasya bloku ile diğer Batı dışı dünya ise Sayın Erdoğan'ın ilk turda gösterdiği performans sayesinde rahat bir nefes aldı.
Gözler artık bugünkü 28 Mayıs seçimlerinde. İkinci turun hemen öncesinde ağız değiştiren The Economist, hayıflanarak da olsa Kemal Kılıçdaroğlu için "Başarısızlığa mahkûm" derken "Erdoğan kazanmaya hazırlanıyor. Belli ki rüzgârı arkasına almış durumda" itirafında bulunmak zorunda kaldı.
***Batı dünyası gerçekleri görmeye başladı. Zira rakipleri Avrasya gibi Batı'nın da geleceği seçimden zaferle çıkması beklenen Sayın Erdoğan'ın devreye sokacağı politikalara bağlı. Bu yüzden iki blok da sandık sonuçlarına kitlenmiş durumda.
***Bu anlamda Mayıs 2013'teki Gezi kalkışmasından bu yana yaşadıklarımız ülkemizin yenidünya düzenindeki pozisyonu, ufku, tasavvuru ve benimsediği siyasetle çok yakından ilgiliydi.