Küresel emperyal sistemin ve Yeni Türkiye'nin bu yüzyıldaki güç haritası önce bugünkü seçimlerin sonuçlarına sonra da Ukrayna ile Suriye başta olmak üzere Tayvan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki krizlerin çözüm seyrine göre şekillenecek.

Hem Türkiye hem dünya açısından ilk belirleyici etken ise bugün sandıklardan çıkan karar olacaktır.

O nedenle Batı medyası 14 Mayıs'ı sadece Türkiye'nin değil dünyanın da kaderini belirleyecek 2023 yılının en önemli seçimi ilan etmişti.

Ne var ki 'Erdoğan gitmeli' diyerek kapaktan manşetlerle psikolojik savaş yürüten Batı medyası 14 Mayıs'ta umduğunu bulamadı.

Rusya ve Çin'in başını çektiği Avrasya bloku ile diğer Batı dışı dünya ise Sayın Erdoğan'ın ilk turda gösterdiği performans sayesinde rahat bir nefes aldı.

Gözler artık bugünkü 28 Mayıs seçimlerinde. İkinci turun hemen öncesinde ağız değiştiren The Economist, hayıflanarak da olsa Kemal Kılıçdaroğlu için "Başarısızlığa mahkûm" derken "Erdoğan kazanmaya hazırlanıyor. Belli ki rüzgârı arkasına almış durumda" itirafında bulunmak zorunda kaldı.

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Batı dünyası gerçekleri görmeye başladı. Zira rakipleri Avrasya gibi Batı'nın da geleceği seçimden zaferle çıkması beklenen Sayın Erdoğan'ın devreye sokacağı politikalara bağlı. Bu yüzden iki blok da sandık sonuçlarına kitlenmiş durumda.ile2000'lerde Afganistan ve Irak işgalleriyle başlayanbugün Ukrayna cephesindedönüşmüş durumda.15 Temmuz 2016'daki işgal ve darbe girişiminden sonra iseaktif şekilde dâhil oldu., Türkiye'yi yanına çekme savaşı veriyor şu an. İşte bu yüzden Batı medyasının da sık sık dile getirdiği gibiYeni Türkiye'nin izleyeceğitarafından belirlenecek.

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Bu anlamda Mayıs 2013'tekibu yana yaşadıklarımızülkemizinçokyakından ilgiliydi.Ancak Batı dünyası ne yaptıysa da ülkemizi rehin alamadı.ÇünküTürkiye'nin siyasi, ekonomik vekültürel çıkarlarınıtaktikleriyle yok sayanartık işlevselliğinikaybediyor. Emperyal statükonunTürkiye'ye dayattığıbirer birer bozuluyor.Dolayısıyla bugünkü seçimlerden sonra tamamende artık ülkemizin geleceğinde var olma şansı kalmayacaktır.Halkımız,yapmak isteyenlere 14 Mayıs'taolduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir.Umarız bugün her açıdan Türkiye Yüzyılı için bir milat olur. 2023'ün 28 Mayıs'ı da tıpkı 1453 yılının 29 Mayıs'ı gibi çağ açıp çağ kapatan bir gün olur...