Bercan Tutar | 'Batı çağı'nı kapatacak gün
Bercan Tutar'ın 28.05.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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