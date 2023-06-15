'Batılı kapitalist demokrasi modeli' denilen küçük bir oligarşik sınıfın bütün yönetim kademelerine hâkim olduğu 'küresel nomenklatura/seçkinlerin egemenliği' sistemi çözülüyor. Artık gelir dengesizliğini siyasal, sosyal ve hukuksal eşitlikle perdeleme illüzyonu pek taraftar bulmuyor.

Ekonomide serbest pazarcı imajı veren Anglosakson dünyanın özgürlük ve demokraside nasıl da vahşi birer despota dönüştüğü görüldü. Toplumlar, sermayeyi elinde tutan bir avuç kesimin yol açtığı ulusal ve küresel çaptaki krizlerin maliyetini ödemekten bıktı.

Benzer şekilde insanlar arasında devasa kazanç ve servet farkına yol açan kapitalist demokrasinin, milli iradenin bir tecellisi olarak pazarlanması dönemi de geride kaldı. Bugün Batı'nın liberal değerleri her yönden gelip ırkçılığa demirlemiş durumda.

Sadece düşünsel değil sosyo-ekonomik krizi de derinleşen ve insanlığa sunacak bir değeri kalmayan Batı'nın geleceğe dair ideolojik üretimi de iflas etmiş hâlde.

Askeri ve kavramsal üstünlüğünü yitiren ABD liderliğindeki Atlantik sisteminin deyim yerindeyse tıpkı Ortadoğu'daki diktatörlükler gibi içine yuvarlandığı toplumsal ve siyasi meşruiyet girdabı giderek derinleşiyor.

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Çünkü1980'lerden sonra kurguladığı neo-liberal yapınınortaya çıktı.Böylece, "Batılı kapitalist sistemin hem yetersiz olduğu hem de bu sistemin kendi içinde barındırdığıdolayı yeterli olma potansiyelinden yoksun olduğu" tezi doğrulandı.gibi düşünürlerinBatılı burjuvakapitalizmine ve bu sistemin payandası piyasauygarlığına yönelttiği eleştiriler, bugün hemenher kesimden muhalifin sloganı haline gelmişdurumda.Batı'nın yaşadığı ve yaşattığı trajediler bunun en açık kanıtıdır.tecrübe ediyoruz.olduğu varsayılan Batılı ekonomik mekanizma feci şekilde can çekişiyor.Çoğu kimse ABD ve AB'nin içine düştüğü ekonomik darboğazıyaşanan hezimete ve bu savaşların yol açtığı ağır mali faturaya bağlıyor.Hâlbuki gerçek neden Türkiye, Rusya ve Çin'in izledikleri alternatif ekonomi politikalarıylakarşı çıkmasıdır.

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Zira liberal kapitalist dünya sistemi rızayla değil kan, savaş ve gasplarla oluşturuldu. Sistemin özüdayanıyor.Bu vahşi denge bozulduğu için sistemin mimarı olanHer yerdekörüklüyorlar.Kapitalizmin kriziyle birliktepeş peşe dağılıyor. Tarihinsonunu ilan eden liberal hegemonyakarşı tutunamadı.Emperyal amaçlarla tedavüle sokulanakamete uğradı.Reel-kapitalizmin darboğaza girdiği yeni dönemdesöz konusu. Giderek çok kutuplu hale dönüşen bir uluslararası sistem var.Atlantik İttifakı'nın gerileyişi ister istemez Asya-Pasifik ile Ortadoğu'dain yükselişini tetikledi. Bu yeni güçler hinterlandlarını yeniden düzenleyerek birer küresel aktöre dönüştü.ABD ve AB'nin genişlemesi dururkenetki alanı ise giderek artıyor. Dünya, Batı'nın tek egemen olmadığı yeni ve çok kutuplu bir geleceğe doğru ilerliyor.İşte tam da burada unutmamalıyız ki en iyi istikamet bir hedefe yürümektir. Hedefimizdeki bu yeni geleceğe ulaşmanın en iyi yolu da bizzat kendimizin inşa ettiği yoldan ilerlemektir.Boşuna,dememişler.