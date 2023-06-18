Modern tarihin kurucusu ve tarihteki en büyük medeniyet teorisyeni olan İbn-i Haldun, "Boyun eğmiş ve kölelik halkası takmış bir topluluk gördüğünüzde onun hiçbir zaman bir imparatorluk kuramayacağından emin olun" der.

Ünlü Fransız tarihçi Fernand Braudel de aynı düşünceyi "Sadece bir uygarlık başkalarına 'hayır' diyebilen bir varoluştur" ifadesiyle dile getirir.

Bu anlamda, Anadolu'nun sekiz asırdır liderliğini yaptığı İslam dünyası, Batı'ya teslim olmayarak bir medeniyet olduğunu kanıtladı.

Özellikle son zamanlarda Yeni Türkiye'nin politik tutumuyla sembolize edilen bu köklü refleks, ilk etkisini küresel dengelerdeki sarsıntıyla gösterdi.

Kuşku yok ki Sayın Erdoğan liderliğindeki Anadolu Devrimi, Batı dünyasının 400 yıllık egemenlik kimyasını bozdu.

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Çünkü İbn-i Haldun'un (Tunus 1332-Kahire 1406) yedi asır önce dile getirdiği gerçeği en iyi anlayan Anadolu irfanı oldu: "Bir topluluğun dayanışması ve savaşçı ruhu (asabiyesi) eğer bir önderden yoksunsa o asabiye bir hükümdarlığa dönüşemez. Bu nedenleİşte bu yüzden Batı'nın saldırılarınakarşı Anadolu irfanı her seferinde BaşkanErdoğan etrafında kenetlendi. Onu hiçbirzaman yalnız bırakmadı.Aynı şekilde Erdoğan da milletine hep sahip çıktı. 'Asabiyet teorisi'ndeki "topluluğun dayanışmacı ve savaşçı ruhu ile ona rehberlik eden siyasi önderin kararlılığı" sayesinde Yeni Türkiye, emperyal merkezinUnutmayalım ki ŞubatABD ve Avrupa bütün stratejik ağırlığınıAvrasya'ya kaydırdı.Ve umudunu Türkiye'nin merkezinde yer aldığı 'bağladı. Hedef seçtiğienerji kaynaklarının kontrolü, Türkiye'nin önemini daha da artırıyordu.

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Fakat Yeni Türkiye önce emperyal merkezin ülkemizde 1980'lerden beri yatırım yaptığıardından da İslam dünyasını 'terörle savaş' adı altındaplanlarına set çekti.Dolayısıyladedikleri 'Anadolu asabiyesi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıylave Lozan Antlaşması ilebugün daha gür ve gümrah bir şekilde yeniden boy veriyor.Bu uyanış, eşyanın ve tarihin doğasından gelen bir zorunluluktur. 'kaçınılmaz bir zarurettir.açıldı bir kere, emperyal büyü bozuldu. Küresel düzeyde yeni bir kurallar dizisine geçiyoruz.Bu nedenle Türkiye'ninolmazsa olmaz şartı olankonjonktürel bir tercihten çokülkemizinadeta lokomotifi olarak görülmelidir.Unutmayalım ki başkanlık sistemi son 21 yıldaYeni Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni siyasi formdur.Sayın Erdoğan gibi büyük liderler işte böyle kritik dönüm noktalarında ve süreçlerinde ortaya çıkar. Bize düşen onun liderlik ettiği 'asabiye'ye sahip çıkmak veyere düşürmemektir.