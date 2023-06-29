Alman yazar Thomas Mann'ın (1875- 1955) 'Buddenbrooklar: Bir Ailenin Çöküşü' adlı romanı ulus devlet mimarisiyle inşa edilen modern kapitalist sistemin aksayan ve yozlaşan yönlerini aile şirketlerinin kuruluş, yükseliş ve iflas aşamaları üzerinden resmeder.

Romanda bir bakıma İbn-i Haldun'un (1332-1406) devletler için geliştirdiği döngüsel tarih anlayışının ticari firmalara adapte edildiğini görüyoruz.

Mann'ın tezine göre aile şirketleri birinci kuşakta kuruluş, ikinci kuşakta yükseliş ve doruk üçüncü kuşakta ise çöküş sürecine giriyor. İş dünyası bu paradoksu 'Buddenbrook Sendromu' ile ifade ediyor.

Bu bağlamda Türkiye'yi geçen yüzyılda bir aile şirketi gibi yönetenlerin son kuşakları da derin bir kriz içinde. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha görüldüğü üzere emperyal statükocuların 'ulusal teşebbüsü' çağımızın dinamikleriyle siyasi rekabette yine yaya kaldı.

Fakat seçimlerden sonraki narsist, jakoben ve halkı aşağılayan faşizan tavırları bize 'gericilik ve bölücülük' sermayesiyle kurdukları 'ulus devlet şirketi'nin neden dağılmaya başladığını hâlâ kavrayamadıklarını gösteriyor.

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Şurası açık ki, bu saatten sonra Yeni Türkiye'de kimsenintahammülü kalmadı. Geldiğimiz noktada, Anadolu insanı artık kendi kaderini tayin edebilecek kolektif bir bilinçle hareket ediyor.Nitekim son seçimlerdeki tercihiyleyine tarih yazdı. Çünkü bu millet,yön veren kadroların vesayetçilikle sınırlı politikalarının sistemi dönüştürmek yerine onun içinde nasılunutmuş değil.Zira ne kadar değişimci olursa olsun insan karşı çıktığı yapının hiyerarşik sistemi içinde kaldıkça zamanla o yapıyı ayakta tutan bir dişliye dönüşmekten kurtulamaz.Nitekim eski Türkiye'de halkımız işgalci ideolojinin dayattığıtuzağına düşmekten kaçınamadığı içinhep sömürüldü, öldürüldü, ötekileştirildi; darbelerle, terör, açlık ve şiddetle terbiye edildi.İşte bu yüzden Türkiye geçen yüzyıl boyunca emperyal merkezin siyasal, kültürel ve ekonomik sınırlar içinde devindi durdu.

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Şunu unutmayalım. Eğer bizi diğer canlılardan farklılaştıran özümüzü unutursak, insanlığımızı yitiririz. Tıpkıinsanı eylem, irade, tavır, sosyo-kültürel geçmiş, karakter, dini aidiyet ve gelecek tasavvurundan yoksun bırakarak onu sadeceindirgemesi gibi.Böylesinene ekonomik emeği ne de kültürelderinliğiyle muhalifi olduğu yapıyı dönüştürebilir. Çünkü her türsiyasi irademizdir.Bu mercekten baktığımızda, Türkiye'yi son bir asırdır aile şirketi gibi yönetenlerin nedendaha iyi anlarız. Çünkü Erdoğan, Yeni Türkiye'nin kurucu siyasi aktörü olarak bütün oyunlarını bozuyor. Üstelikdiğer bir gerçek daha var.O da bu milletinfazlasıyla farkında olmasıve onu hiç yalnız bırakmaması. Yani aşağıladıklarıbu millet yaptığı tarihi tercihlerleher seçimdeverdi.Dolayısıyla Yeni Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın geleceği bu siyasi iradenin sistemleşmesine bağlı. Yoksa günün sonundaya da tasfiye ediliriz.Ve geçen yüzyılda olduğu gibi ülkemize, millet ve tarihimize yinebakarız. Hem de onların verdiği at gözlükleriyle...