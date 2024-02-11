Vietnam ve Irak'tan sonra Gazze sendromuna yakalanan İsrail ve Batılı suç ortaklarının yuvarlandığı girdap derinleşiyor. Dünya ve Batı halklarının yükselen şiddetli tepkisi nedeniyle etekleri tutuşan Gazze kasabı Binyamin Netanyahu ile takım elbiseli psikopat Batılı liderlerden oluşan soykırımcı takımı birbirini suçlamaya başladı. Zira hava değişiyor. İsrail'e her tür desteği veren ABD liderliğindeki Batılı siyasiler artık birer birer çark ediyor.

Zoru gören ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail çok ileri gitti" deyip Netanyahu'yu yalandan 'itidale çağırırken' katliamcı Batı medyası ise "ABD ve Avrupa İsrail askerlerine yaptırım uygulayacak. Filistin Devleti'ni tanıyıp Tel Aviv'e ders verecek" iddiasında bulunarak zevahiri kurtarma telaşındalar.

Ecel terleri döken Batı şimdi yarattığı Siyonist canavarı kontrol etmeye çalışıyor. Ancak çok geç kaldıkları için zorlanıyorlar. Hegemonik ölüm döşeğindeki ABD ve yandaşlarının can simidi olarak sarıldığı ve Siyonist İsrail eliyle giriştiği Gazze'yi haritadan silme projesi şimdi bir bumerang gibi onları vuruyor.

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Batılı Siyonaziler bu saatten sonra hangi barbar yöntemleri ve soykırımcı manyakları devreye sokarsa soksun küresel emperyal statükoyu devam ettirmelerinin artık bir imkânı kalmadı.

Dolayısıyla Gazze'de hezimete uğrayacakları belliydi. Çünkü Ukrayna, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika, Asya-Pasifik, Güney Asya, Orta Asya, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz gibi Batı dışı dünyanın hemen her yerinde çuvalladılar.

Örneğin Pakistan'da Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdiği için yargı darbesiyle görevden alınan Başbakan İmran Han hapiste olmasına rağmen önceki gün yapılan genel seçimlerden zaferle çıktı. Brezilya'da Lula da Silva 2023'te seçimleri kazanarak geri döndü. Türkiye'de Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin, Çin'de Şi Cinping, Venezuela'da Nikolas Maduro, Belarus'ta Alexander Lukaşenko, Macaristan'da Viktor Orban gibi hedefe konulan liderleri deviremediler. Şimdi dize getiremediği Türkiye'ye karşı alttan alan bir ABD var karşımızda. Sabıkalı 'Yaşlı Joe'nun Beyaz Saray'ı yerine başını dışişleri ve Pentagon yetkililerinin çektiği yeni bir 'flört dönemi' yaşanıyor.

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Bu kapsamda Irak'ı işgal edenlerin akıl hocası ve Ukrayna krizinin mimarı 'Dişi Brzezinski' olarak bilinen 'Derin ABD'nin en demirbaşlarından Victoria Nuland, Ankara'ya 28-29 Ocak tarihlerinde kritik bir ziyarette bulundu.

Ukrayna kökenli Nuland ABD'nin Rusya, Çin, Türkiye, İran, Pakistan ve Hindistan'ı hedef alan 'Büyük Avrasya stratejisinin kraliçesi' olarak da biliniyor. Ancak Zbigniew Brzezinski'nin Afganistan'da SSCB'ye karşı başardığı şeyi Nuland Ukrayna'da Rusya'ya karşı başaramadı. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı.

Bu bağlamda Nuland'ın Ankara ziyaretini 'ilişkileri tamir ve yeni arayışların gayreti' olarak görmek lazım.

Gazze'de batağa saplanan ABD'nin liderlik ettiği Batılı Siyonaziler her açıdan yeni bir durum muhasebesi yapıyor. Aynı anda Çin, Rusya ve Türkiye'ye hatta İran'a karşı dahi bir 'Modus Vivendi diplomasisi' diyebileceğimiz asgari müştereklerde buluşma ve kabul edilebilir bir yaşam biçimi bulma stratejisi devrede. Bunu ABD'nin çok kutuplu dünyaya uyum egzersizleri olarak da görebiliriz.

Bu bağlamda Çin'in Tayvan'daki kırmızıçizgilerini tanıdığını açıklayan ABD, Türkiye gibi Rusya ile de yeni sayfa açmaya çalışıyor. Yoksa ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Rus lider Putin'in uzun röportajı Amerikan medyasında yayınlanabilir miydi? Hâsılı kelam İsrail'e sesini yükselten ABD bütün rakipleriyle yeni bir uzlaşı arayışında. Gazze'deki hezimetin bedelini ise Netanyahu'ya kesip kurtulmaya çalışacak. Fakat bu kez ABD'nin ve diğer Batılı Siyonazilerin işi çok zor. Çünkü dünya eski dünya değil.