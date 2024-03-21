Siyonist İsrail ve destekçisi Batılı Siyonaziler Gazze'de saplandıkları bataklıktan çıkamıyor. Debelendikçe daha da batıyorlar. Onca katliam ve vahşete rağmen istedikleri sonuca ulaşamadılar. Ne Gazze halkının iradesini yok edebildiler ne Hamas'ı bitirebildiler ne de dünyayı yanlarına çekebildiler.

Çocuk ve kadınları hunharca katleden İsrail ordusu evleri, altyapıyı, yolları, tarım arazilerini, hastane, okul ve camileri yok edip enkaza çevirdiği Gazze'yi kitlesel göçlerle insansızlaştırmaya ve sonunda da ilhak etmeye yönelik bilinçli bir savaş planı ve 'yerleşimci sömürgecilik' stratejisi izledi.

Batı'dan her tür askeri ve siyasi desteği alan soykırımcı İsrail'in yaptığı sayısız katliam ve bombardımana rağmen 41 km uzunluğunda ve 12 km genişliğindeki Gazze Şeridi'nde ilerleyebilmesi dört ay sürdü.

Uzmanların da vurguladığı gibi İsrail, ABD'nin Irak'ta yedi yılda tükettiği mühimmatı dört ayda kullandı. Görüldüğü üzere insanlık tarihinin en aşağılık yöntemlerine başvursa da İsrail ve destekçileri hedeflerine ulaşamadı.

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Dünyanın lanetlediği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıBatılılar da artık açık açıkdiye itirafta bulunuyor.Gazze'de bataklığa saplanan İsrail ve suç ortağı ABD ile Avrupa paçalarını kurtarmak için yine aynı hinliklere başvuruyor. Bu numaraların en bilineni isesakızıdır.Bu sakız her açıdan bir tuzaktır, sıkışanİsrail'in sahada yaniuyguladığıişgal ve hatta 'Batı'nın iki devletli çözüm oyununuzaten işlevsiz kılıyor.Herkes biliyor ki bağımsız bir Filistin devletinin önündeki en büyük engel İsrail'inbelirsizliktir. Zira her tür alçaklıkta sınır tanımayanhâlâ belli değil.Haliyle iki devletli çözüm ancak İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü boşaltmasıyla;gibi komşu devletlerle sınır anlaşmaları yapmasıyla mümkündür.

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Bu bağlamda iki devletli çözüm planı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki ilhak pratiğiyle zaten çökmüş durumda. Tam da burada dünyanınbir süreçte oyunu bozan tek aktör Hamas oldu. 7 Ekim'dekisömürgecilerin bütün tezgâhlarını altüst etti.Unutmayalım ki mazlum Filistin halkı şimdiye kadar ne kazandıysa öz direnişiyle kazandı.sonra İsrail inkâr ettiği Filistin halkını resmen tanımak zorunda kaldı ve 1994 yılındakuruldu.sonra ise İsrail, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Gazze'den çekilmek zorunda kaldı.Şimdi ise Filistin halkı yine ödediği ağır bedellerle Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'nınbağımsız Filistin devleti talebini de tekrar dünyanın gündemine sokmayı başardı.Dolayısıyla, sonuçları açısındanolacak. Avrupa ve ABD'nin nüfuzu zayıflarkenbölgede daha da etkin olması İsrail'in işgal ve ilhak projelerini tersine çevirerek Filistinlilerin devlet olma sürecini hızlandıracaktır.Ortadoğu artıkdoğru ilerliyor. Bütünstratejik veriler ve küresel siyasetin gidişatıbunu gösteriyor.