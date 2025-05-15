ABD'nin önemli dış politika yazarlarından Tom O'Connor, Newsweek'te çıkan 13 Mayıs tarihli yazısında Donald Trump ile soykırımcılıkta Hitler'i sollayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilimi kaleme almış. İlk dikkat çektiği nokta benim de vurgulamak istediğim bir tezattı.

Zira 10 Ocak'ta Gazze'deki ateşkesi zoraki de olsa kabul eden Netanyahu ayağının tozuyla 4 Şubat 2025'te Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı lider olmuştu. Fakat şimdi Trump'ın Ortadoğu'yu kapsayan 3 günlük tarihi ziyaretinin durakları arasında Suudi Arabistan, Katar ve BAE var ama ilk görüştüğü yabancı lider olan Netanyahu'nun ülkesi İsrail yok.

Tom O'Connor, ABD ve İsrail arasında büyüyen jeopolitik ayrışmayı "Trump- Netanyahu ilişkisindeki çatlaklar" diye yorumluyor. Peş peşe yedi İsrail başbakanına danışmanlık yapan Şalom Lipner bile ABD ile eski ahengin artık kalmadığını itiraf ediyor.

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Çünkü Trump, 7 Nisan'da Beyaz Saray'da ikinci kez kabul ettiği Netanyahu'yu üç ayrı başlıkta aşağılayarak gönderdi. İlk olarak Türkiye konusundaolmaya çağırdı. Bir bakıma dünyanın gözü önünde fırça attı ve azarladı. İkinci olarak Netanyahu'nun isteğini reddederek İsrail'e karşı. Üçüncüsü de Netanyahu'ya haber vermedenbaşladığını ilan etti.Daha sonra Trump yine İsrail'i yok sayarakbaşladı. Peşinden degeldi. Trump, Riyad'da İsrail'in devirmekle tehdit ettiği Suriye lideriile bir araya geldi. Ardından, çevrimiçi bir zirve gerçekleştirdi.Bu da bize ABD'nin yeni Ortadoğu planlarındagösteriyor. Lipner bu durumu Trump'ın Netanyahu'ya karşı öfkesiyle açıklıyor. Peki, nedir bu öfkenin sebebi? En büyük sorun Netanyahu'nunisteği. Bir diğer neden de Netanyahu'nun arkasından konuşması, Trump'ın saflığından dem vurup onu hizaya sokmaktan bahsetmesi.

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Ne var ki Trump'ın öfkesi karşısında NYT'nin liberal siyonistlerindendahi geri adım attı. Daha önce Trump'ı topa tutan Friedman beş gün önceki yazısındadiyerek günah çıkarıp safını değiştirdi. Aynı şey ABD'deki en büyük Yahudi lobisi için de geçerli. Bir ay önce Trump'a "Senin CIA şefin, ulusal güvenlik danışmanın ve dışişlerindeki bakanın bizim adamımız" diyerek meydan okuyanZira Trump,karşısında şu an içeride ve dışarıda istediği her tür kaldıraca sahip. İsrail'in Trump'ın istediği hizaya girmekten başka şansı yok. Ancak işin püf noktası bu hizanın mahiyetinin ne olacağıyla ilgili. Gelişmeler şu iki ihtimale göre ilerleyecek gibi görünüyor... Ya değerli stratejistda işaret ettiği gibi "Trump, Ortadoğu'yu şekillendirene kadar Netanyahu hükümetiyledevam edecektir." Ya da Netanyahuilan edilip İsrail'de yeni bir hükümet kurulacaktır. İkinci ihtimal daha ağır basıyor. Ancak gidişat nasıl sonuçlanırsa sonuçlansınbekliyor.