OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

'Vatanı sevmenin çilesini biz çektik.

Edebiyatını onlar yaptı...' Bu sözler Türk milliyetçisi merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ait...

Siyasi duruşu, aldığı kararları, vatan sevgisi, şahsiyeti ve cesareti ile milletimizin gönlünde büyük yer edinmiş, millete hizmet yolunda her türlü fedakârlığı yapmış olan Yazıcıoğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmet ve dua ile yad ediyoruz...

Vatanına ve milletine aşık bir Anadolu insanıydı...

Yiğitliğin kitabı yazılacak olsa ciltlere sığmayacak...

Aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu...

'Zulüm Azrail olsa da hep Hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir...' diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinden kara kutusunu ve kayıt cihazını söküp çalan Davut Uçum ve Aydın Özsıcak, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden ekipteki pilotlar. Bugün FETÖ'den tutuklular...

Taşlar yerine oturtulduğunda oyunun ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor.

Vatanı sevmenin bedeli ölüm de olsa bir adım geri durmamanın adıdır Muhsin Yazıcıoğlu...

Onu anlatmak için kelimeler kâfi gelmiyor... Yol arkadaşı, dava adamı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ne güzel ifade etmiş;

İçi alev alev İslam, dışı pırıl pırıl Türk...

O, Anadolu insanının Muhsin Bey'i, Secde-i Rahman'da iki büklüm kuldu...

Bir saniyesine bile hükmedemediğiniz bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok diyen ve öyle de yaşayan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad, mekânın cennet olsun...

Üşümek ise adı biz hala üşüyoruz...