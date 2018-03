OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Bu bahar başka bir bahar olsun...

Uzun kış gecelerini geride bıraktığımız şu günler baharı karşılamaya hazırlanıyoruz.

Bir başka bahar Afrin sokaklarına gelsin. Gelsin ki "bala"lar bayram etsin.

Kışı sert yaşamadık.

Ama coğrafyamızın hemen yanı başında terör koridoru kurmak isteyenler baharı kışa çevirmek için okyanus ötesi destek ile hayaller kurdu.

Kurulan hayaller Türkiye'min müdahalesiyle rüyaya döndü...

Köstebek yuvasına çevrilen Afrin'deki hendekler teröristin mezarı haline getirildi.

İnsanlık tarihine bahar olan Türk yine mevsimi değiştiriyor. Gittiğimiz her coğrafyaya barış getiren Türk ayak bastığı toprağa kanını dökmüşse orayı ya yurt edinmiş yada mazluma yurt bırakmıştır.

İçte ve dışta hainlerle boğuşan güzel ülkem tüm mazlum coğrafyaların umudu olmuştur.

Biz gözyaşına kan doğramış millet değiliz... Gözyaşını sevince çevirmiş bir milletiz... Bu bağlamda ayak bastığımız her coğrafyada korku değil, sevinç çığlıklarıyla karşılandık.

İşte size en yakın yaşanmışlıkların adresi; Afrin...

Afrin'in dağlarında çiçekler açacak... O çiçeklere balaların elleri değecek... Şimdi dua vakti...

Afrin şehir merkezinde başlayan bahar temizliği kısa sürede sonuçlanacaktır.

Ülkemize karşı başlatılan küresel saldırı karşısında her daim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var... Küresel saldırı karşısında bir dolara kendini pazarlayanlara söyleyeceğimiz tek cümle 'hadi oradan...' Umutsuzluk umudunuz olmasın....