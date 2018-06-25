OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Güçlü Türkiye için dün sandığa koştuk.

Türk siyasi tarihin enlerini içinde bulunduran yüzyılın seçiminde katılım rekoru kırıldı.

Partilerin ilk kez ittifakla yarıştığı çifte seçimde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis (TBMM) için oy kullanıldı.

Dün parlamenter sistemin final günüydü.

Bugün Yeni Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş günü… Gün Başkanlık Sisteminin, ülkenin ayağındaki prangaları kırıp, tarihe gömdüğü gündür.

Türkiye için dönüm noktası… Seçmen, yeni sistem için, istikrar, huzur ve 2023 hedefleri için oy kullandı.

Türkiye 27'inci Dönem Parlamentosu ve Cumhurbaşkanı için 56 milyon 322 bin 632 seçmen için 180 bin 65 sandık kuruldu.

Oy verme işlemi ilk kez ülkenin tamamında aynı saatte başlayıp aynı saatte tamamlandı.

Başkentte ise 3 milyon 984 bin 585 seçmen için 25 ilçede 11 bin 292 sandık kuruldu.

Ankara üç bölgede toplam 36 milletvekilini meclise gönderdi.

Millete kendini anlatamayanlar yenilgilerine kılıf araya dursun… Tarihe not düşülen şu cümleyi hatırlamadan geçmeyelim; 'Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş…' Son Kazakistan seyahatimde genç taksici , 'Reise sahip çıkın.

Türkiye'ye selam ve dua gönderiyorum… Reis Bizimde Reisimiz…' sözleri duygulandırmıştı…

Bu millet vefalıdır, bu millet kadirşinastır…

O her daim milletine güvendi…

Bizde Ona…

Yeni Türkiye yeni sistemi ile kalkınmasına ivme kazadıracaktır.

Vaadleri arasında yıkmaktan, yapılanları durdurmaktan bahsedenlerin toplum nezninde karşılığı olmadığı da bir kez daha tescillenmiş oldu...

Hayırlı olsun Türkiye... Hayırlı olsun gözü kulağı Türkiye'de olanlara...

Bir seçim ritüelimiz daha gerçekleşti...

Ben söylemiştim, İNCE giymeyin İYİ'ce üşütürsünüz diye...

Teşekkürler Türkiye...