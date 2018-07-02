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OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)
02 Temmuz 2018, Pazartesi OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ve… SABAH’ın gücü…

'HAYDI Başkent Miraç'ı Yürütelim' manşeti aynı gün yankı buldu… Doğuştan serabral palsi hastası 3 yaşındaki Miraç Kırık'ın ileride kimseye bağımlı olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve yürüyebilmesi için boyunluklu, tekerlekli ayak sehpası için 15 bin liraya ihtiyacı vardı… Ailenin bu sehpayı alacak ne gücü ne de durumu söz konusuydu. Sağlık muhabirimiz Fatma Göksu'nun haberleştirdiği bu yaşanmışlığı SABAH Ankara'da manşete taşıdık.
ın ilk ışıkları telefonum çaldı… Günlerdir 'Eylül' için gözyaşı döküyorum. Bu kez haberimizin mutluluk sevinci için gözyaşı döktüm. Tüm Ankara'nın yakından tanıdığı değerli bir iş adamımız adının saklı kalması kaydı ile Miraç'a o yardım elini uzatmıştı. Miraç, çok arzuladığı o sehpaya kavuştu… O ana yine SABAH Ankara tanıklık etti… Ailenin duası, Miraç'ın sevinci görülmeye değerdi… Halen merhametli yüreklerimiz var… Teşekkürler…

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