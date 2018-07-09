OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Cumartesi günü yeni dönemin ilk adımları atıldı… Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni yönetim şeklimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı.

Töreni izlerken onlarca renkli görüntüye tanıklık ettik.

Vatan, millet, birlik, beraberlik, kardeşlik, ülkenin bölünmez bütünlüğü… Sıralana dursun 'yemine sadık kalmak' konusunda kuşkularım doğdu… Ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü 'İstiklal Marşımız'a tahammül edemeyenler, yemin etmekle etmemek arasına sıkışanlar… Terör ve teröristi kutsayanlar, onları meclise taşımakta beis görmeyenler… Kuşkularımı arttırıyor.

Sonra mı? Rahmetli sanatçı Kayahan aklıma geldi. Ne demişti;

Asırlardır yalnızım… Evet, asırlardır yalnızız…

Pişmanım alın yazım… Pişmanlıklarımız yok mu? Elbette var… Ne var ki pişmanlıklarımız alın yazımız değil…

Bir yemin ettim ki dönemem… Evet, bir yemin ettik. Bu ülke son kale… Yemin ettik and içtik.

Bayrağımıza, istiklalimize ve kutsallarımıza dikilecek gözü oyarız.

Hüzün tünellerinde solup kederlenmek yok bize…

Ne hainlerle kol kola nede vatana göz dikenlerle beraber oluruz… Yemin ettikse gereğini yaparız…

Yeminimize sadık kalırız… Sadık kalın… Sadık kalmazsan cehennemde yansın o dilin…

Bir öfkeye mahkûm etmeyeceğiz hiçbir şeyi…