OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Kardeş kardeşe bunu yapar mı?

Tabi ki 'hayır...' Peki, kardeşin kardeşe yapmaması gereken hainliği düşmanlığı aynı inancın sahibi insanları yönetenler yapar mı? Ona da cevabımız hayır... İşte tam da bu noktada Türkiye'ye yapılan operasyonun perde arkası aralanıyor.

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Önceki akşam Alanya'dayız...

Yeni Alanya gazetesinin 51'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerindeyiz.

Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayan meslek büyüğüm Yavuz Donat ile yola revan olduğumuz da güncel konulara ufuk turu yapıyoruz.

Yeni Alanya gazetesinin sahibi değerli dostum Mehmet Ali Dim'in muhteşem programı Anadolu'da meslek adına umutların yaşadığını gösteren en büyük tablo...

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Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tüm yoğunluğuna rağmen Anadolu'nun dört bir yanından kentine gelen cemiyet başkanları ve gazetecilere ev sahipliği yapıyor...

Alanya ve Alanyalı tüm misafirperverliği ile konuklarını ağırlamak için seferber olmuş...

Kentlerin kaderi coğrafya zenginlikleriyle değil insan zenginlikleriyle ön plana çıkar...

Her daim dostluk ve ilgilerini esirgemeyen Mehmet Ali Dim ve ailesine, Emin Müftüoğlu'na, Kuddusi Müftüoğlu'na teşekkür dileklerimi iletmek isterim.

İşte bu bağlamda Alanya'nın zenginliği altında siyasilerin sağladığı birliktelik yatıyor...

Alanya kendi başına bir tez konusu...

Tüm yaşanmışlığı ile Alanya'ya veda etmeden önce ülkesi için gecesini gündüze katan yörük çocuğu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun geceye bomba gibi düşen cümlesinin altını çizmek istiyorum...

Türkiye saldırı altında...

Amerika tüm hırçınlığı ve elindeki argümanlarla üzerimize gelmeye devam ediyor.

Teslim alınmak istenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan değil...

Türkiye.

İşte tam bu nokta da Çavuşoğlu'nun sözleri çok şey anlatıyor.

'Sanmayın, bu saldırının arkasında sadece ABD var... Kardeş ve müslüman ülkelerde maalesef...' diyor ve kelimeler boğazında düğümleniyor.

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'Maalesef...' 'Üzgünüm...' 'Kırgınım...' Gibi kelimelerle nezaketli tepki gösterebilirsiniz...

Tepki kadar oyunun ne denli kurgu ile hayata geçirildiğine dikkat çekmek istiyorum.

Gün, ayrışma değil bütünleşme bir olma günü. 'Bir ve Biz' olduğumuzda Türkiye oluruz...