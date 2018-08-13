OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Bir postacının yürüyüşünü tanıklık etmeyeli yıllar olmuştu... Rahmetli Kemal Sunal'ın 'postacı' filmi hariç... Son yıllarda postacı 'posta' da getirmez oldu. Ne bir bayram tebriği ne bir mektup. Postacıyı dört gözle hasretle beklediğimiz yıllar da çok uzaklarda kaldı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) iş birliğiyle düzenlenen 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasında postacılarımız ödüle doymadı... Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, Slovenya, Makedonya'dan sporcular katıldı. Türkiye kadınlarda birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü rakiplerine bırakmadı. Kadınlarda takım halinde birinci oldu. Erkeklerde birincilik ve ikincilik ülkemize gelirken, takım halinde birincilik kürsüsüne çıktık...

Saraybosna'da düzenlenen kupa töreninde albayrağımız 7 kez İstiklal marşımız eşliğinde göndere çekildi... Gurur ve duygunun harmanlandığı törende gözyaşlarıma hakim olamadım... Bu duyguyu ve başarıyı yaşatanlara teşekkür kuru bir ifade olacak. Olsun, ellerim patlarcasına alkışlarım... Teşekkürler...

Peki bu işin mimarı unutulur mu? Elbette hayır... Sessiz sedasız önemli işlere imza atıyor... PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik aynı zamanda Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı... Dünyadaki postacılarında başı... Hayallerine hayat veren başarılı bir bürokrat... Hayatımızda sayısız iyi işlere imza atılan ama farkında olmadığımız bir kurum PTT... Yazsak kitap olur...

Saraybosna denince ilk o akla gelir...Boşnak asıllı Türk sanatçı Orhan Çakmak... Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi... Türkiye ile Bosna arasında köprü olmuş. Sesiyle, imkanlarıyla iki ülke arasında mekik dokuyor. Türkiye-Bosna kardeşlik platformuna da başkanlık ediyor. Doyduğu topraklara vefasını ihanetle değil çok çalışmakla ödüyor... Yerli ve milli bir sanatçı... Alkışı çoktan hak etmiş. Gecikmiş de olsa o alkış bizden gelsin...

Ankara'dan Yavuz Donat ağabeyle yola revan olduğumuzda hayal etmediğimiz kadar heybemize yaşanmışlıklar doldurduk. İçinde neler yok ki? Bir kısmını da büyüğe bırakmak lazım...

Her defasında gururumda, sevdamda katlanıyor... Göğsüm kabarıyor... Ayranım alıp başını gidiyor. Seviyorum Türkiye'mi, hemde aşk derecesinde.

Bizim aşkımızın ölçüsü ne dolar nede avro... Ne halin var ise göresin...