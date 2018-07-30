OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Gururumsun, onurumsun... Sevmenin ötesisin… Memleketimin havası, suyu, coğrafyası bir başka benim... Tüm ihanetlere, engellere rağmen dimdik ayaktasın. İlelebet de payidar kalacaksın. Geçtiğimiz hafta müsaade istemiştim ya... Hani biraz uzaklaşalım buralardan diye. İşte o uzaklaşma kapsamında İtalya turuna katıldık. Napoli, Roma, Floransa, Venedik ve Milano'dan dönüş... Roma ve Milano'yu çıkartırsak belediyecilik sınıfta kalmış...

Hani hep sızlanırız, yeri gelir en ağır eleştirileri yaparız ya... Hakkı teslim etmek gerekir... Türkiyem eski Türkiye değil... Hatta şehirlerin yarıştığı günümüzde bizim kentlerimizde kendi ölçeğinde klasmanda... Büyüyen Türkiye'yi hazmedeyemenlerin son günlerde aba altından değil açık açık kinlerini kustuğuna tanıklık ediyoruz. Yok, öyle boyun eğmek…

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli işi özetliyor ; Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir.

Evet, bize tehdit işlemez... Tehdit ancak damarlarımızdaki kanının debisini artırır... Tarihe dönüp bir bakmayı salık veririz...

Ve günlerden Malatya... Gazetemizin 'İller buluşması' kapsamında dev yazar kadrosu ile kayısı diyarı Malatyadayız...