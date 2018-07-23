OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Şimdi tatil vakti… 'Bana müsaade…' Koca bir yılın ardından başımı alıp gidesim var buralardan.

Minik bir kaçış… Çok değil bir hafta kadar… Gelmek bilmeyen yaz. 'Havaların havasızlığı' derken… 'Havamızı' bulalım istiyorum.

Havalar iyiden iyiye ısındı… Başkent Ankara her yıl olduğu gibi 'terk edilmiş mevsimi' yaşıyor. Hayat 'dinlenme' modunda… E öyleyse hak edilmiş bir nefeslenme sürecimizi kullanalım.

Aylar önce planlanmış bir tatil programı dün itibarıyla start aldı.

Haftaya gündem müsaade ederse minik bir tatil dokunuşlu yazı kaleme alabiliriz.

Başkent'in gündemi… Ankara'nın yaşanmışlıkları… Spor, sanat, şehir, siyaset gibi konu başlıklarını sizinle bırakıyorum. 'Aradım ulaşamadım' gibi serzenişle dönüşte karşılaşmak istemiyorum. İşte öncesi bilgi…

Vakit ayırmak gerekir...

Hayata, insanlara, sevdiklerimize, dostlarımıza… Vakitsizlik vaktimiz olmadan kendimize de…

Ben de öyle yaptım…