Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Osman Altınışık (ankara) > Vakit tatil vakti…
OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)
23 Temmuz 2018, Pazartesi OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Vakit tatil vakti…

Şimdi tatil vakti… 'Bana müsaade…' Koca bir yılın ardından başımı alıp gidesim var buralardan.
Minik bir kaçış… Çok değil bir hafta kadar… Gelmek bilmeyen yaz. 'Havaların havasızlığı' derken… 'Havamızı' bulalım istiyorum.
Havalar iyiden iyiye ısındı… Başkent Ankara her yıl olduğu gibi 'terk edilmiş mevsimi' yaşıyor. Hayat 'dinlenme' modunda… E öyleyse hak edilmiş bir nefeslenme sürecimizi kullanalım.
Aylar önce planlanmış bir tatil programı dün itibarıyla start aldı.
Haftaya gündem müsaade ederse minik bir tatil dokunuşlu yazı kaleme alabiliriz.
Başkent'in gündemi… Ankara'nın yaşanmışlıkları… Spor, sanat, şehir, siyaset gibi konu başlıklarını sizinle bırakıyorum. 'Aradım ulaşamadım' gibi serzenişle dönüşte karşılaşmak istemiyorum. İşte öncesi bilgi…
Vakit ayırmak gerekir...
Hayata, insanlara, sevdiklerimize, dostlarımıza… Vakitsizlik vaktimiz olmadan kendimize de…
Ben de öyle yaptım…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN