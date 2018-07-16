OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Türkiye, iki yıl önce dün tarihin en alçak ihanet girişimine tanıklık etti… Asker üniformasına sığınan FETÖ'cü teröristlere cevabı tanklara, savaş jetlerine, topa tüfeğe karşı meydanlarda göğsünü siper eden 'Türk Milleti' verdi… Ülkesinin işgaline müsaade etmeyen millet 251 şehit, 2 bin 193 gazi ile karanlık geceyi aydınlığa taşıdı.

Gözünü budaktan değil, ölümden esirgemeyen millet korkuyu değil ölümü yendi 15 Temmuz gecesi… Diriliş destanın yazıldığı o gece sala okuyanların, bela okuyanları yendiği gün olarak tarihe geçti…

'Türk Milleti'nin, hainlere, darbe sevicilere, emperyalizme karşı verdiği diriliş mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu… Bu kavga 'kaçın toma su sıkıyor' diyenlerle, 'Tutun tank kaçıyor' diyenlerin kavgasıydı…

15 Temmuz milletin darbeye karşı darbe yaptığı gündür.

Unutmadık; Şanlı Türk askerini bu duruma düşürenleri…

Unutmayacağız; Devletimize göz dikenleri…

Unutmayacağız; Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını verenleri…

Hainlerde unutmasın; bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu asker bizim…

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız…

15 Temmuz 'Yeni Türkiye'nin 'Cemresi'dir…

Mekânınız cennet olsun…