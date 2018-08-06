OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

100 günlük eylem planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Eylem planın ötesinde... Seferberlik...

Ülkenin dört bir yanına yayılan yatırım hamlelerinden başkent Ankara'nın da nasibine düşenler var... Cumhurbaşkanlığı tarafından bastırılan tanıtım kitapçığında turizmden sağlığa, çevreden ulaşıma kadar tüm sektörlere ilişkin önemli yatırımlar bulunuyor.

Ankara'da belirtilen süre içinde atılacak olan somut adımları şöyle sıralayabiliriz; Frigya Vadisi müze oluyor, gazilere Uyumevi, kuşkusuz en önemli projelerimiz arasında olan iki şehir hastanesinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi hizmete açılıyor. Yine Başkan Erdoğan'ın en büyük hayalleri arasında sıraladığı 'Millet Bahçeleri'nden biri Atatürk Kültür Merkezi'ne diğeri Gölbaşı'na yapılacak.

Son 16 yılda yapılan dev yatırımlar arasında bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmaları kapsamında Ankara-Sivas hattı tamamlanacak.

Türkiye'nin gelişim açısından yapısal reformların somutlaştırıldığı bu süreçte yatırımlarla birlikte mali disiplinin de getiriliyor olması ikinci bir şahlanış dönemi olarak değerlendirilebilir...

Tüm ihanet ve saldırılara rağmen yolundan ve hedeflerinden ödün vermeyen Türkiye, 'Başkanlık Sistemi'nin avantajları ile daha hızlı hareket ederek zaman kayıplarının da önüne geçecek.

Toplum olarak Başkan Erdoğan'ın çağrısı her daim dikkate alındı... Hafta sonu gazetemiz yazarı Yavuz Donat ağabeyle Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın konuğu olduk. Yolumuz Bolu'ya düşmüşken baba ocağı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine uğramadan olmaz. Yavuz abi Türkiye'nin tarihine tanıklık eden yaşanmışlıkların konuşan ansiklopedisi... Gündemin nabzı vatandaşı içinde atar deyip 'Kaynaşlı Meydanı'na direksiyonu kırıyoruz.

Eylem planı olumlu yansımış... Yastık altı altın ve döviz çağrısı vatandaş üzerinde hızla karşılık bulmuş...

Özetle, vatandaşta geleceğe dair kaygı yok ama öfke var... Neye mi? ABD'ye...

Bir dip notu daha ekleyip haftalık sohbeti tamamlayalım... Önceki hafta İtalya dönüşü Milano-İstanbul seferinde yanımdaki koltukta 20'li yaşlarda bir siyahî genç... Elimdeki gazetenin birinci sayfasında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı... Genç fotoğrafı görünce dönüp el hareketi ile 'Adam, adam...' diye sesleniyor...

' Umut olmak' böyle bir şey...