OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Dolar bahane, fırsatçılık şahane… Pardon… Stokçuluk ballı kaymak… Öfkeliyim… Neden biliyor musunuz? Biz hangi ara böyle bir toplum olduk… Hep eskiyi aradık… Adına 'Eski bayramlar' dedik… Oturduk o eski yaşanmışlıkları anlatır olduk.

Eskinin bayramını, yaşantısını özlemle hüzünle yad ettik…

Dolar kurundaki saldırıyı bahane ederek ekonomimize, ticaretimize ve toplumsal yaşamımıza saldıran içimizdeki esnaf kılıklı tüccarımıza birkaç sözüm ola… Rahat olun içinizden geçen cümleyi kurabilirsiniz. Bu kısmı boş bırakıyorum…

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun… Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde dünyaya geldim… Çocukluğum ve gençlik yıllarım bu şirin Karadeniz ilçesinde geçti.

Sokağımızın 'Kanaat Bakkaliyesi' vardı… Rahmetli Hacı Yunus Çavuş amcamızın… Çocukluk arkadaşım Ruşen Aydın'ın dedesi… Çikolata pardon, gofretlerimiz, lokumlarımız, şekerlemelerimiz vardı… Öyle çeşit çeşit değildi… Birkaç ürün…

Önceki gün fırsatçılık ve stokçuluktan söz açıldı. Ruşen Aydın, söze girdi… 'Bakkala bir amca geldi… Lokum fiyatlarında iki ayrı etiketi görünce sordu… 'Neden birinin fiyatı az diğeri yüksek' … Rahmetli Hacı Yunus Çavuş'un cevabı; 'Birini eski fiyattan aldım, ucuz… Diğeri yeni geldi biraz fiyat farkı var. İkisi de aynı lokum…' İşte eskinin hakkaniyeti…

İşte özlem duyduklarımız arasında ticari ahlak… Kim bilir iki kutu lokum, bilemediniz 3-5 kutu… O küçük fiyat değişikliğini fırsata çevirmeyen ahlaki zihniyet… Hacı Yunus Çavuş amcaya rahmet, onun gibi davrananlara selam olsun…

Suyumuza limon, sodamıza sirke kattınız…

Vebali sizin…