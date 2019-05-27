OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Tekrarlıyorum… Bu zatı muhteremin psikolojisi bozuk… Canı sıkkın.

Keyfi yok. Ankara'dan bi haber… 'Şeffaf yönetimden bahsediyor' ama… Şeffafın 'Ş' sinin yanından geçmiyor.

Kente ve kendine dair sorun tespiti yapamıyor.

Kendinden hiç emin değil. Halen bir kentin emin kişisi olduğunun farkında bile değil.

Bu gidişle kentin emin kişisi olması da mümkün görünmüyor.

Hal böyle olunca ringde sürekli yumruk yiyen boksör gibi… Yumruklardan korunmamın en kolay yolu muhalefeti yok saymak.

Korkuyor… Korkak… Yüzünden düşen bin değil bir milyon parça.

Geride bıraktığımız haftaya birlikte bakalım… Önceki dönem başkanı Melih Gökçek adamı resmen tweet manyağı yaptı… Hiç birine cevap yok. Kevgire çevirdi. Olanları bitenleri yaşanmışlıkları izliyoruz… Ama o da bizim gibi 'Yavaş yavaş' izliyor… Açılım yapalım; Gazete ve televizyon temsilcileriyle iftar yemeğinde buluşma gerçekleştiriyor.

Muhalif duran hiçbir isim davet edilmemiş.

Yanında duran basın danışmanın yerinde olsam 'olmaz efendim.

Siz bu kentin emin kişisisiniz.

Arkadaşların tüm sorularına verecek cevabımız var.

Ayrım yapmadan tüm gazetecileri davet edelim' derdim.

Hoş bunu ifade edebilir miydi?

Etmiş olsa bu ayrım yapılmamış olurdu?

Demek ki tencere kapak misali… Nato kafa nato mermer… Bir başka konuya değineyim… Bu kent hepimizin… Aynı havayı birlikte soluyoruz… Hal böyle olunca bu şehirde ne olup bittiğinden hepimiz haberdar olmalıyız.

Ambargo ve yasaklarla bir yere varamazsınız. Bu zihniyetiniz mensubu bulunduğunuz partinin genlerinde var… Ama siz hangi ara bu genleri yüklettiniz… Haberiniz olmadıysa haber vereyim… Her bayram üzeri AŞTİ'de televizyonlar bayram yoğunluğuna ilişkin yayınlar yapar.

Kent gazeteleri yine AŞTİ'deki yoğunluğu haberleştirir… AŞTİ'ye yasak koymak ne demek?

Şayet bu yasaktan sizin haberiniz yoksa 'Basın Koordinatörünüz' olacak zata 'Bu ne demek oluyor?' diye sorma zahmetine katlanın… İyi gitmiyor… İyiye gidecek ibare gösteremiyorsun.

Yavaş efendi… Bu kent sizi gözetliyor.

Büyükşehir'in amblemini Hitit Güneşi ile değiştirecek misiniz?

Sorusuna verdiğiniz cevap 'Meclis aritmetiği 43'e 105' değiştiremiyoruz' demişsiniz ya… Bence amblemi değil ama yanı başınızda duran danışmanı değiştirin… Ya… İyi ki Melih Gökçek var… Gazeteci kökenli başkan olunca soruyor… Sorguluyor… Araştırıyor… Golü de uzatmalarda yavaş yavaş, yavaşın kalesine bırakıyor… Eee alkış o zaman… Ve twiit âleminden golü yuvarlıyor; 'Ya arkadaş şok oldum diyor' Gökçek… Ekliyor, 'Yavaş meclis aritmatiğini bile bilmiyor' sözleri ile 'Doğrusu 41'e 107' açılımını da veriyor 'AK Parti 88, MHP 19, CHP 30, İP 11' …

Bencede pes Sayın Gökçek… Danışamadığın danışmanlarla daha çok gol yersin… Silkele gitsin… Ya da silkelen kendine gel… Şiiiiş… Sakin ol sakin… Sakin düşün...