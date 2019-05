OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ankara Büyükşehir Belediyesi nisan ve mayıs meclis toplantılarında yaşananlar ortada… Yaşanamayanlar da kayıtlarda… Gergin, panik, ruh hali bozuk… Meclisi yönetebilme becerisi gösteremiyor. Hal böyle olunca açkapa misali biran önce dükkânı kapatıp gitme telaşında. Bir duruşu bir ideali olduğuna dair bir ibare göstermiyor.

Ankara ülkemizin başkenti… Kalbi… Ülkenin kalbinde yönetimsel beceriksizlik kalbin ritmini bozar. Kalp teklerse vücut hayat bulamaz. Kucaklamaktan, şeffaflıktan dem vurup, kucaklamaktan uzak şeffaflıktan bi haber davranırsanız biz bunun takipçisi oluruz… Bu kent hepimizin… Aynı havayı soluduğumuz ülkenin kalbinde tahammülsüzlük niye? Neyin kafasını yaşıyorsun.

Bu hazımsızlık zarar verir. Gerçi bir yere bir ideale bir siyasi düşünceye ait olmamanın verdiği eziklik olsa gerek… Kabullenilmemiş olmanın kabullenilme çabası olarak değerlendiriyorum.

Meclis üyesinin sesini keserek kimseye aidiyet geliştiremezsin.

Ankara, 15 Temmuz hain darbe girişimine geçit vermeyen GAZI başkentimizdir.

O gecenin tüm yaşanmışlıklarına tanıklık etmiş bir gazeteci olarak şehitlerimizi anmak, gazilerimize şükran belirtmek isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi genç meclis üyesi Ali Osman Özdemir'in sesini keserek, 'burası yeri değil' cümlenizi esefle kınıyorum.

Burası değilse neresi? Nerde sizin ülkücülüğünüz? Nerde sizin vatan sevdanız? Nerde sizin şehitlerimize, gazilerimize saygınız? 15 Temmuz çok mu zorunuza gitti? 15 Temmuz rahatsızlığınıza anlam veremedik. 15 Temmuz hain darbe ve kalkışması 'kontrollü' diyen zihniyetin ürünü olarak bu tavrınızı bu toplum not eder… Dün 19 Mayıs 1919'un 100.

Yılı idi… Türk milletinin yeniden dirilişinin yıl dönümüydü… Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir asır önce Samsun'a nasıl çıktıysa… Milletin yeniden ayağa kalkmasına vesile olduysa 15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ülkenin dört bir yanında bölünmeye müsaade etmemiştir.

Direnişin ve dirilişin başkenti olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize şükranlarını belirtmek isteyen meclis üyesi Ali Osman Özdemir'in yarım kalan sözünü biz tamamlayalım; "Konuşmamda bizleri bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ettim. Hemen bir sonraki cümlem ise milli iradeye sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerini anmak olacaktı. Ayrıca gezi gençliği gibi yakıp yıkmak yerine sağduyu ve aklın önderliğinde bir gençlik yetiştirelim diyecektim. Son olarak da seçme ve seçilme yaşını düşüren Cumhurbaşkanımıza teşekkür edecektim.

Ancak Sayın Yavaş buna müsaade etmedi…" Üzülme Sayın Özdemir… Hiçbir şey yarım kalmaz. Ben tamamladım…

Yavaş ol Yavaş bu meclis ANKARALININ…