ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Afrin'de kimlerle savaştığımızı görmek istemeyen alçaklar var.

Biz orada üç beş terör örgütüyle, birkaç çapulcuyla savaşmıyoruz.

Orada ABD, Fransa, Almanya, İsrail ve İngiltere ile savaşıyoruz.

Çünkü YPG-PKK'nın arkasında onlar var.

O koruganlar, sınırımızda kilometrelerce uzayıp giden o tüneller niye yapıldı sanıyorsunuz?

6 bin TIR dolusu silah, 2 bin uçak dolusu konvansiyonel silah teröristlere çakal vursunlar diye verilmedi herhalde.

Afrin harekatı Türkiye'nin bekası için yapıldı.

Bu savaş memleketi işgalden kurtarmak içindi.

Yani mesele memleket meselesiydi,

Millet meselesiydi.

HDP-PKK'yı anlarız…

Onlar zaten ezelden beri düşman…

Onlar çoktan ABD'nin, emperyal güçlerin emrine girmiş…

İşleri memleketi bölüp parçalamak!

Ya CHP?

Ya Kemal Kılıçdaroğlu?

Ve onun alçak adamları?

Ya Meral Akşener?

Onlar ne yapıyor?

Olan bitene iyi bakalım…

Olayları iyi okuyalım…

Bu 'muhalefet' değil, ihanettir.

Tuzağı görelim.

Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarıya ulaşsaydı şimdi kim bilir hangi bayrağın altında olacaktık…

Hatta kim bilir kaçımız yaşıyor olacaktı…

Hikaye anlatmıyoruz…

O kanlı kalkışma sabaha karşı gerçekleşseydi, Ömer Halisdemir de o şerefsizi alnından vurmasaydı, Türkiye'de kan gövdeyi götürmüştü…

Kalkışmayı yaptıran, PKK'yı silahlandıran ABD değil miydi?

***

Bu gerçeklere rağmen CHP, HDP ile ihanet ortaklığı yapıyor…

'Muhasebeci Kenan' namlı zat, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor.

Demirtaş'ın CHP'li Şafak Payev ile 'İyi salladık' diyerek gülüşmesini unuttunuz mu?

Umre'deydim…

Gündemi çok yakından takip edemedim…

Arabistan'da Türk televizyonları yok çünkü.

Ancak internet üzerinden Öztürk Yılmaz'ın o 'rezil' basın toplantısını izleyebildim.

O ne kepazelikti öyle…

Kemal Sunal muhabbeti yaparken sırıtması, ordumuzun Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımıza küstahça dil uzatması…

En hafifinden 'Yazıklar olsun' dedirtti.

İhram yasakları yüzünden başka bir şey diyemedim!

Sanıyorlar ki böyle yaparak puan toplarız…

Nah toplarsınız…

Nefret kazanıyorlar!

Farkında değiller ama…

***

Umre'de karşılaştığım herkes CHP'ye lanet okuyor.

Çoğunluk CE HA PE'nin memlekete ihanet ettiğini düşünmeye başladı…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından salya akan konuşmalarını en hafifinden kıskançlık hezeyanı sayıyorlar.

Konuşurken hiddetlenmesi, neredeyse köpürerek konuşması, halet-i ruhiyesini ortaya koyuyor.

Erdoğan ilk turda seçilmiştir.

Lütfen bakın;

Halkın iradesini yok sayan Kılıçdaroğlu'nun Reis hakkında ettiği laflarda,

Edep var mı?

Ahlak var mı?

Adamlık var mı?

O sözler, Delikanlıca mı?

İnsanca mı?

Bakın!

Cumhurbaşkanı'nın sınır karakolumuzu ziyaretine niye saldırdı Kılıçdaroğlu?

Sanatçılara yönelik çirkin ifadeleri neden kullandı?

Çünkü kıskandı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkomutan olarak oraya gitti.

Sanatçılarımız da vatan millet sevgisiyle oradaydı…

Kılıçdaroğlu ise halkın sanatçısı ve sarayın sanatçısı gibi çirkin bir dil kullandı.

Ruh hali malum.

Küfürle, hakaretle başarıyı örtmeye çalışıyor.

Zeytin Dalı Harekatı siyasi iradenin zaferidir.

Çatlasan da patlasan da bu böyledir arkadaş.

Afrin'i siyasetin başarısı olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz…

Ne diyordu Kemal?

Afrin'in içine girmeyin…

Neden böyle dedi?

Teröristleri korumak için.

Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor.

Türkiye terör sevici muhalefeti hak etmiyor.

Atatürk'ün partisi böyle bir siyaseti hak etmiyor.

***

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Mehmetçiği ziyaret eden sanatçılar, sporcular 'rezil güruh.'

Ama cezaevine giderek 'teröristi' ziyaret edip destekleyen 'büyük siyasetçi', hatta CHP'de genel başkan yardımcısı.

Mehmetçikle birlikte 'yaylalar' türküsünü söylemek 'rezillik';

Çanakkale'de 250 bin şehidin toprağa düştüğü yerde, şehitlikte CHP teşkilatının sabaha kadar içki içip, şarkılı türkülü eğlence düzenlemesi, göbek atması ise alkışlanacak 'Adalet Kurultayı' oluyor...

Yazıklar olsun be!

Bu mudur yani?

Not:

Umre notlarımı bekleyin…

Seveceksiniz…

Hele Kaynarca Müftüsü Selami Aydın'ı,

Ve Erkan'ın muhteşem organizasyonunu...