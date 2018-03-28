ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İnce espriler yapan Karadenizliyi herkes anlayamaz.

Bazılarının kafası basmaz bunlara…

Mesela Ahmet Hakan.

Veya İYİ Parti'li Ümit Özdağ…

İkisi de Trabzon'daki o pankartın vermek istediği mesajı anlamadı.

Şehitlere hakaret edildiğini iddia ettiler.

Şehit ailelerini de kışkırtmak istediler.

Kalıpsız Ahmet belli ki Hürriyet'in satışı ile patalos oldu…

Diyeceksiniz ki o nedur?

Yani ne demektir patalos?

Boşuna sözlüğe bakmayın…

Çünkü sözlükte yok bu kelime.

Google'a da bakmayın.

'Patalos' yöresel bir tanımdır…

Tıpkı lataris gibi…

Az sabredin ne olduğunu anlatacağım.







Ümit Özdağ keşke Koray Aydın'a danışsaydı.

Çünkü bizim uşaklar bu tür polemikleri kaldıramaz.

Anında tokadı basar…

Örnek mi?

1991 seçimleri.

Demirel de 1991'de Rize meydanında bir 'espri' patlatmış, sonra boyunun ölçüsünü almıştı.

Gerisini üstat Yavuz Donat'tan dinleyelim:

"Eğer hamsi kavağa çıkarsa, ANAP da iktidar olur."

Demirel yaptığı espriyle, "ANAP artık seçim alamaz..." demek istemişti.

Ama 'hamsi' Rizelinin kafasını karıştırdı.

"Demirel ne demek istiyordu?"

Mesut Yılmaz fırsatı kaçırmadı, soluğu Rize'de aldı:

"Demirel demek istiyor ki... Rize'den Başbakan çıkmaz."

Rizeli kızdı: "Nasıl çıkmazmış?"

Demirel tekrar Rize'ye gitti. Espriyi izah etti:

"Yani... Hamsi kavağa çıkamaz ya... ANAP da artık iktidar olamaz."

Meydan başladı bağırmaya.

"Hamsiyi de kavağa çıkaracağuk, Rize'den de Başbakan çıkaracağuk."

Sandıklar açıldı...

ANAP yüzde 47.

DYP yüzde 19…

***

Trabzonluların 6. AK Parti Olağan Kongresi'nde astığı "Reis bizi Münbiç'e götür, Afrin'den bir şey anlamaduk" pankartını diline dolayanlar resmen öküzün altında buzağı aradı.

Ama pankartı gören Erdoğan espriyi anladı.

Kalıpsız Ahmet (Ahmet Hakan) açık açık, "Hiç sevmedim bu pankartı" dedi.

Sonra da 'niye'sini açıkladı:

"Bu pankartı yazıp asanların...

- Mizah yapma gayretlerini anlıyorum.

*

Ama 49 şehit verdiğimiz Afrin harekâtı için...

'Biz bu işten bir şey anlamadık' demek...

Şehitlerimize, onların ailelerine, yakınlarına nezaketsizlik değilse nedir?"

Hoppala!

Güya anlamış.

Nah anladın!

Ne alakası var kardeşim.

Hiçbir şey anlamamışsın.

İYİ Partili Ümit Özdağ da benzer ifadeleri kullandı.

Onun da anlamadığı ettiği laflardan belli;

"Afrin'in bedeli 51 Mehmetçiğin kanıdır.

Sizin pankartınızdan küçük mezarlara sığan koskoca yiğitlere de mi saygınız yok."

Haydaa…

Ne diyorsun arkadaş?

Hürriyet'in satışı kalıpsızı çarpmış.

Patalos olduğu için lataris etmeye başladı.

Ümit beye ne oldu?

O da mı patalos?

Şu 'hamsi kavağa çıkarsa' meselesini de mi bilmiyor yoksa?

Kalıpsız güya mevzuyu anlamış.

Anlayışa bak be!

Dedik ya adam patalos.

Ne dediğini bilmiyor.

Kafası öyle karışık ki.

Bence Ümit Özdağ bu konuyu Koray Aydın'la bi daha konuşsun bakalım o ne diyecek.

***

Gelelim o pankartla anlatılmak istenene…

Bi kere şehide toz kondurmaz bizim uşaklar.

Şehit yakınlarına da asla nezaketsizlik etmez.

Şehitler özel muamele görür bizim oralarda…

Pankart açık…

'Reis bizi Münbiç'e götür. Afrin'den bir şey anlamaduk…'

Yani uşaklar demek isteyi ki; Yedi düvelin bize karşı savaştığı Afrin'i göz açıp kapayıncaya kadar aldık…

İki dakikada ABD'nin desteklediği PKK'yı boğduk.

Afrin'de tüneller ve koruganlar yapan, modern silahlarla PKK'yı donatan da Amerika'ydı…

Münbiç'te afra tafra yapan da o…

Münbiç'e de girip boylarının ölçüsünü alalım.

O pankartta vatan ve millet sevgisi var.

Cesaret var.

Yürek var.

Vatan için ölmek var.

ABD'ye posta koymak var.

Orada asla şehitlere ve ailelerine saygısızlık yok.

Adamlar patalos olduğu için lataris edeyi…

*Patalos: Kafa karışması. Ne dediğini bilmemek.

*Lataris: Çırpınmak.