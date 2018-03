ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zırlayanlara bakmayın, Aydın Doğan'ın medyadan çekilmesi çok iyi oldu.

Çünkü az kalsın ülkeyi böleceklerdi.

Hesap buydu.

Şimdi o bölücüler zırlıyor.

Grubun satışı 'fitne ve hain takımı'nı bayağı üzmüş.

Şu sıra yalanın bini bi para.

Olayı Reis'e yamayan alçaklar bile var.

Yok kardeşim yok!

Aydın Doğan kendi bıraktı.

Ama sizin derdinizin ne olduğunu biliyoruz.

Hürriyet üzerinden vatanı bölecektiniz.

En azından deneyecektiniz.

Kin kusmanız bundan.

***

Hem bu köşeler babamızın malı değil ki.

Buralar milli yerlerdir.

Milli olması da gerekir.

Fikir başka başka olsa bile.

Doğan Medya'da yazan bazı kalemler milli davranmadı ama.

Yıllarca memleket ve millet aleyhinde yazıp çizdi.

Hain FETÖ ne istediyse yaptılar.

Paraya satılan bile çıktı.

Mesela Can Dündar!

***

Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ ve Birgün gibi gazeteler ile malum internet siteleri 'satış'a ağıt yakıyor şimdi.

Dedik ya sebep malum.

'Sarı öküz bendim' diyen Emin Çölaşan, "Ah Aydın Doğan ah, keşke biraz daha yürekli olsaydın da onurunu ve kişiliğini siyasetçilere çiğnetmeseydin" diye hayıflanıyor.

Megaloman Uğur Dündar, Yozdil Yılmaz, Sabahattin Önkibar, Can Ataklı ve Kadri Gürsel de palavralarıyla dereyi bulandırmaya çalışıyor.

Satıştan siyasi çıkar peşindeler.

Yılmaz Özdil ise bir başka alem…

'Can çıkar huy çıkmaz' misali.

İşi gücü millete hakaret etmek.

Yine öyle yaptı.

Adamı 'Bidon kafa' lafı kesmedi.

Bununla anılmaktan epey keyif aldı.

Şimdi de millete 'tahta kafa' dedi.

Mahallenin Ayşenur ablasında ise üzüntüden tırnak kalmadı.

Öfkesinden tırnaklarını kemirip durdu.

Alaman köpeği Can Dündar'ın durumu daha da beter.

Alaman ve İsrail çakallarını saymadık daha.

***

Hey gidi Aydın Doğan hey…

Ne günlerdi be!

Ertuğrul Özkök ile Zafer Mutlu patron katlarında 'bakanlar kurulunu' belirlerdi.

İstediğini bakan yapar, istediğini azlettirirdi.

Öyle nam salmışlardı.

Sen de Başbakanı tişörtle karşılardın.

Başbakan Tansu Çiller'e ekranda milyonların önünde nasıl da posta koymuştun.

Gözümün önünden gitmez o anlar.

Hele dönemin güçlü İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ı haşlaman...

Sonra da adamı bakanlıktan azlettirmen...

Ah Aydın Doğan ah…

Sahi ne günlerdi o günler!

Adamların bu yüzden kendilerini hep dev aynasında gördü.

Milleti aşağılayıp durdular.

Erdoğan'dan sonra her şey bitti ama.

Gerçi sen medyan sayesinde dolar milyarderi olmuştun.

Erdoğan hortumları kesince sudan çıkmış balığa döndün.

28 Şubat meselesine girmedik daha.

Neyse…

Yani eyi oldu eyi…

'Zoraki satış'mış, şuymuş, buymuş hikaye.

Bakınız Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor…

Aydın Doğan'sız daha da iyi olacak.

Afrin savaşında ABD'nin güçlü silah ve koruganlarına karşı yerli Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar Mehmetçik'e göz oldu, kulak oldu.

Zırh delici, termobarik başlıklı MAM-L'ler Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı.

Ne zaman oldu bunlar?

Erdoğan döneminde.

Yani Hürriyet yazarlarının sürekli karaladığı o dönemlerde.

Şimdi FETÖ, ABD ve Kılıçdaroğlu birlikte Reis'i yok etme çabası içinde.

"Gidecek... Çaresi yok, gidecek..." diyor Fetullah manyağı.

FETÖ son konuşmasında örgütüne AIDS virüsü ile suikast önerdi.

Adam katil ve cinsi sapık işte.

Milleti unutuyorlar ama.

Milletteki 'Uzun Adam' sevgisini…