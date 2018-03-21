ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ali Koçaklı…

Adana'nın en büyük unlu mamulleri işletmelerinin sahibi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Adana yapılanmasının da önemli adamı…

Fetullah Gülen'in kasası…

Örgüte ait okul, vakıf, dernek, şirket gibi kuruluşların yönetim kurullarının değişmez ismi.

AGİD ve Özel Burç Eğitim İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ile yapıya ait Adana Özel Burç Okulları'nın ortağı.

İki karısı var…

Memleketi Bitlis.

Adamda her tezgah var…

Adil Öksüz'ün yakın arkadaşı.

Günışığı Otel'de Öksüz'le görüşen üç kişiden de biri…

FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı.

Ev hapsiyle çıktı.

Sonra ev hapsi de kaldırıldı.

Adil Öksüz'le Günışığı Otel'de buluştuğu ortaya çıkınca hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Bunun üzerine PKK tarafından Erbil'e kaçırıldı.

Bu kaçırma işi aynı zamanda FETÖ-PKK işbirliğinin de tescilidir.

İşletmelerini kayyum yönetiyor.

Malların bir kısmını antin kuntinle nikahsız karısı M.G.'a devretmiş.

Milyarları böyle götürmüş adam.

Mahkeme Başkanı hakim Halil İbrahim Kibar, muvazaalı işlemler yapıldığını belirterek, M.G. ile G.U. hakkında araştırma yapılması için MASAK'a yazı yazdı.

***

Fetullahçı Terör Örgütü'nün bir benzeri dünyada yok.

Bu kadar yalanı, bu kadar kumpası, bu kadar cinayeti bir arada gerçekleştiren alçak bir örgüt daha yok işte…

Masonik tarzı bir yapılanma bu.

Örgüt elemanları 15 Temmuz sonrası sahip oldukları gayrimenkulleri hemen paraya çevirdi.

Nakitleri de gayrimenkule…

Burada da şeytanlık var…

Örgüt şu ara hukuk büroları ve hapishanelerle ilgileniyor.

Örgütün hakkında hukuki işlem yapılmamış avukatları, yargılanan ve tutuklanan mensuplarının dosyalarını inceliyor.

Taktikler ve planlar yapılıyor.

İlk hedef davaların tanıkları.

Tanıkları bi şekilde 'aleyhte ifade' vermekten caydırmak istiyorlar.

Gerekirse tehdit ederek...

Aksi olursa, yani tanık ifade vermek için diretirse onları itibarsızlaştırmak için her şeyi yapacaklar.

Gerektiğinde suçlayacaklar.

Dedikodu yapılacak, haklarında 'Kripto FETÖ'cü' yalanı yayılacak.

Basın, sosyal medya, CHP ve İP'liler yoluyla şüpheler ortaya atılacak.

Böylelikle tanıklar linç edilecek.

Davalar sıradanlaşır, iddialar basitleşirse, örgüt mensuplarının düşük cezalarla kurtulacağını hesap ediyorlar.

İçeridekilere bunun için 'sabır ve imtihan' diyerek moral veriyorlar.

Sosyal demokrat avukatlar da iyi paralar karşılığında FETÖ sanıklarının savunmasını üstleniyor.

***

FETÖ tutukluları aynı koğuşlarda tutuldukları için aralarından itirafçı çıkmasına engel olunuyor.

Bunlarda fırıldaklık çok…

Tezgâhı iyi biliyorlar.

Yalan ustasıdırlar.

Ana davalarda ne yaptıklarını gördük.

Kamera kayıtlarını bile inkâr ettiler.

Salağa yattılar…

Elindeki silaha telefon diyerek hakimi kandırabileceklerini sandılar.

Bazı itirafçılar örgüt tarafından özellikle belirleniyor ve büyük davalar üzerinde şüphe oluşturulmak isteniyor.

Tutuklu örgüt üyelerinin moralini yüksek tutmak ve örgüt içi çözülmeleri önlemek için 'rüya' yöntemine başvuran Fetullah Gülen, bugüne kadar 'Hazreti Muhammed'in cezaevini ziyaret ettiği' ve 'ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelerek namaz kıldığı' yalanını savurdu.

Onlar için zafere giden yolda her şey mubah nasılsa…