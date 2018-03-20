ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Çok şükür 'Fırat Kalkanı'ndan sonra, 'Zeytin Dalı Harekatı' da başarıyla sonuçlandı.

Hem de hiçbir sivilin burnu kanamadan.

Ama Mehmetçik'in zaferini çekemeyen hain medya zaferi gölgelemeye çalıştı.

Sorsan YPG'liler 'sivillerin canını düşündükleri için Afrin'den çekilmiş.'

Hiç utanmadılar!..

Odatv'den bahsediyorum…

Soner efendi YPG'nin Afrin'den kaçışını niye gizlemeye kalktı?

Niye PKK için 'yenildi' diyemedi.

PKK Afrin'de sivil ölümlerin artmasını önlemek için geri çekilmiş ha!

Vay be!

Ulan zibidiler!

Kimi uyutuyorsunuz siz?

YPG'nin orada yaptığı sivil katliamları yerli İHA'larımız kaç kez gösterdi…

Daha dün yola döşedikleri bombayla ikisi bebek, üç kişiyi öldürdüler.

Kitapsızlar!

Milli medya Mehmetçik'in Afrin zaferi ile bayram ediyor…

Odatv, Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gibi yayınlar da ordumuzun şanlı zaferini gölgelemeye kalktı…

Nifak odalarını iyi tanıyın…

Fitneyi görün…

Hangi karanlık emellere hizmet ettiklerini de…

***

Mehmetçik'in zaferi ABD'yi çok kızdırdı.

Menbiç korkusuna kapıldılar.

PKK ve FETÖ ise kudurmuş çakal gibi sağa sola saldırıyor…

Kılıçdaroğlu ve diğer CHP yöneticileri de onlardan farklı değil.

Fena bozuldular...

Kahramanlarımız Afrin'de iki çapulcu ile savaşmadı.

Karşısında koca Amerika vardı…

Tünelleriyle, modern silahlarıyla, hatta özel olarak yetiştirdiği savaşçılarıyla…

Afrin kent merkezinin kısa sürede YPG'li teröristlerden arındırılması CHP'lileri delirtti.

Yenilen sanki onlardı.

2019'a bu öfkeyle gidecekler.

***

İki gün önce Habertürk TV'de atıp tutan CHP'li Engin Altay, Afrin'e girmenin zorluğundan söz etmişti.

Ve Afrin'i, fare kapanına benzetmişti.

"Sur'un 100 katı" demişti.

CHP'nin kirli sakallısı Aytuğ Atıcı operasyon için 'işgal' dedi.

PYD'yi rahatsız ettiğimizi bile söyledi.

CHP'nin 'Muhasebeci Kenan'ı Öztürk Yılmaz ise ÖSO'yu 'terörist' ilan etti.

Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrıkulu da PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu.

Ağababaları gibi konuştular.

CHP Afrin'den gelecek tabutlar üzerinden siyaset yapmayı hayal etmişti.

Aksi olunca kafayı yediler…

***

Abdullah Ağar'ın dediği gibi oldu.

Şehitler ve gaziler destan yazdı.

Harekatın 57. gününde yaralanan Binbaşı Mithat Dunca Afrin'de şehit olan en üst rütbeli askerdi.

Binbaşı Dunca güdümlü füze saldırısıyla yaralanmıştı.

Ağar, Binbaşı Dunca'nın astsubaylıktan gelme olduğunu belirtirken, "Onca zorluğun, yokluğun içinde çalışmış çabalamış, önce subay, sonra da Özel Kuvvetler'de tim komutanı olmuştur.

Ömrü dağlarda, çöllerde geçmiştir.

Yıllarca Özel Kuvvetler'de, sonra Eğirdir'de…

Çıkmadığı dağ, inmediği vadi, terörün yuvalandığı, yuvalanabileceği, girmediği yatak, çatak, batak, meskun mahal kalmamıştır" dedi.

***

Sonra da şöyle devam etti:

"Ve 15 Mart…

Ve Afrin'de bir mevzi…

Ve kalleşin attığı bir güdümlü tanksavar roketi…

Ve iki gazi!

Biri Mithat, bir diğeri Mithat'ın tabur komutanı.

İkisini beraber taşıdılar hastaneye.

Mithat'ı uyuttu doktorlar.

Çaresizdiler.

Tabur komutanının ise kulağında bir yırtık vardı, başına saplanmış bir de şarapnel.

Afrin'de komutansız, Mithat'sız bir tabur.

Başındaki şarapnelle, kulağındaki yırtıkla çıkıp gitti hastaneden.

Bırakır mıydı görevini?

Bırakır mıydı taburunu komutansız?

"Ülkem, bayrağım, onurum" diyerek vardı El Bab'a.

Afrin olur muydu onsuz?

Suriye'ye, taburunun başına, Afrin'e dalmaya giderken diyordu ki o taburun komutanı, 'Mithat'ın intikamını alacağım'.

Şanlı bayrağımızı Afrin Meydanı'na dikerken..."

Afrin'deki başarıdan rahatsız olanlar utansın.