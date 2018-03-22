ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

FETÖ bir sapıktır.

Ve eli kanlı bir katil…

Görev yaptığı Kırklareli'nde cami tuvaletçisiyle yaşadığı ilişkiyi yazdığı için gazeteci Haydar Meriç'i öldürttü.

Örgüt içinde cinsel cazibe yaratmak için kadın elemanlarına mini etek giydirdi.

Kumpaslarda kullandığı fuhuş ordusu vardı.

Örgütünü para, seks ve dini kullanarak elde tuttu.

İzdivaç için dernek bile kurdu.

FETÖ örgüt ablaları vasıtasıyla bekâr kadınlara mini etek giydirip içki içirerek kendini gizledi.

Bütün kirli işlerini örgüt üyesi kadınlara gördürdü.

Gözaltına alındıklarında ise duygu sömürüsü yapmalarını istedi.

Sanki dini inançları nedeniyle gözaltına alınmışlar gibi bir algı yaratarak, AK Parti iktidarını "28 Şubat" yalanıyla vurmak istedi.

Nitekim geçenlerde Mersin'de iş üstündeyken yakalanan FETÖ'cü kadınlar emniyette başörtülerinin açıldığını iddia etti.

Emre Uslu iti FETÖ'den içeri alınan bir kızın nezarethanede tacize uğradığı yalanını yazdı.

Bunca yıllık gazeteciyim, Fetullah Gülen gibi bir sapık, bir katil görmedim.

Gazeteci Haydar Meriç, Gülen'in 1960'larda görev yaptığı Kırklareli'ndeki caminin tuvaletçisiyle olan ilişkisini anlatan bir kitap yazmak istediği için öldürüldü.

Sapıklığının ortaya çıkacağını anlayan Fetullah Gülen polis müridlerine gazeteciyi öldürterek cesedini denize attırdı.

Yazar Necip Hablemitoğlu'nu öldürten de oydu.

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Ne devlet imkanlarının kullanılıp milletin mahremine girilmesi doğru, Ne de evli barklı adamların çapkınlığı…

Bu tür ilişki yaşayanlar FETÖ'nün ekmeğine çok yağ sürdü…

Gülen yatak odalarından beslendi.

Cinsel açlığını bile onlarla giderdi.

Siyasetçinin, iş adamının, bürokratın yatak odalarına girip istediği herşeyi aldı.

Mesela Deniz Baykal'ı yatak odası sayesinde genel başkanlıktan indirdi.

Yerine K. Kılıçdaroğlu'nu getirdi.

CHP'yi ele geçirmek ona yetmedi.

AK Parti'ye kasetli tuzak kuramayınca MHP'ye yöneldi.

Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Bülent Didinmez, Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Osman Çakır, Ümit Şafak, Cihan Paçacı, Mehmet Taytak ve İhsan Barutçu'yu böyle yedi…

Bu ünlü isimler tam da seçim zamanı yakalandılar FETÖ'ye… Barutçu hariç hepsi adaylıktan çekildi.

Gülen partiyi ele geçiremeyince Meral Akşener'i devreye soktu.

Yani FETÖ siyaseti de, ticareti de, bürokrasiyi de yıllarca kasetlerle yönetti.

Önce Recai Yıldırım dün de Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti.

Kimse iki siyasetçinin ölümünde o kasetlerin payı olmadığını söyleyemez.

Ama o sapık yaşıyor…

Hem de krallar gibi…

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Kısacası kendini ülkeye ve hatta dünyaya yıllarca 'Hocaefendi' olarak pazarlayan Fethullah Gülen'in rezillikleri anlata anlata bitmez…

'Hoca' ve 'cemaat' kavramını kirleten bir ittir o!..

"Namazda sallananlar cinsel organlarını çıkarıp üstüme işesinler!

Kabul ediyorum, hezeyan bu ama dedim işte" şeklindeki sözleri, video görüntüleriyle sabittir.

Yine Peygamberimizin Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldiğini iddia etmesi,

Peygamberi kamyona bindiren dizinin senaryosunu yazması,

"Peygamber'le görüştük! Ülkeyi cemaatimize verdi" demesi,

"Hakimleri satın alın, rüşvet verin gerekirse" şeklindeki ifadeleri unutulacak gibi de değildir.

Ne yazık ki bu sapkın adamın hezeyanları hâlâ örgütü tarafından 'Peygamber sözü gibi' algılanıyor…