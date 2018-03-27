ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fetullah Gülen istediği her şeyi yatak odalarını dikizleyerek aldı demiştim.

Tam 16 ay önce yani 13 Aralık 2016 günkü 'FETÖ'nün arşivi seks kasetleriyle dolu' başlıklı yazımda da Gülen'in elinde bir porno kanalını 10 yıl idare edecek kadar kaset olduğunu söylemiştim.

Bunu düzeltiyorum FETÖ'nün elinde 10 yıl değil 50 yıl idare edecek kadar kaset var.

Müneccim değilim.

Fal da baktırmadım.

Alçağın karanlık kutusu hiç değilim.

Sadece adamı takip ettim.

Her yerde pislik yaptığını gördüm.

Ondan sonra tahminde bulundum.

Yanılmadım ama…

İzmir'deki 'Askeri Casusluk' kumpas davasının sanıklarına ait ses kayıtları ve görüntülerin bir kısmı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesi'nde görevli eski Yarbay H. Yıldırım'da çıktı.

Ses ve görüntü kayıtlarının binlercesi de Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in malikanesinde duruyor.

Kimlerin kaseti yok ki orada.

Niye korkuyorlar sanıyorsunuz?

Niye FETÖ'yle ilgili konuşamıyorlar?

***

Fetullah insan değil…

İnsan kılığına girmiş bir şeytan…

Hatta bir iblis…

İsteklerini hep kaset sayesinde elde etti.

Telefon dinlemeleriyle hedefteki kişinin zaaflarını tespitle başladı işe.

Mesela bir bürokrat…

Ya da bir mebus…

Dinlemeye alındı önce.

Nereye gideceği, kiminle buluşacağı, buluşma saati, alacağı rüşvet, yapacağı kaçamak böyle öğrenildi.

Ve buluşma noktasına ondan önce FETÖ'nün polisi gitti.

Kameralar yerleştirildi.

Örnek bu kez bir iş insanı olsun…

Kiminle buluşacak?

Sevgilisi var mı?

Kime rüşvet verecek?

Hangi ihaleye girecek?

İhalede ne fiyat verecek?

Önce ses kaydı, sonra buluşma yerine konulan kameralarla kayıtlar yapıldı.

Sonra işi bitirdiler.

Gizli ne varsa Fetullah alçağının elindedir.

Kozmik odaya da bu amaçla girdiler.

***

15 Temmuz katillerini, ayağını kaydırdığı generallerin yerine yerleştiren Fetullah Gülen'den başkası değildi.

Kaç generali bu şekilde yedi?

Kaçının intiharına sebep oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kendisinden olmayanları sindirmek için başka neler yaptı.

Kaç general kaset yüzünden istifa etti.

FETÖ yatak odalarında çektiği kasetlerle daha ne büyük işler yaptı bilseniz…

Adam hocaymış.

Ne hocası?

Hangi hoca milletin mahremine girer?

Mahremle ilgilenir?

O kasetler yüzünden kaç kişi işinden oldu?

Kaç yuva dağıldı?

Kaç cana mal oldu o kasetler?

Bilen var mı?

Hem bunlar hocanın umurunda mı?

O, "Amaca giden her yol mubahtır" diyor.

Parolası buydu itin.

Alçak herif yatak odalarına hastadır.

En büyük tutkusu röntgenlemektir.

'Hoca' geçinmesine bakmayın, 'dikizi' sever!

İş insanını, bürokratı, askeri ve siyasileri yatak odaları üzerinden vurdu hep.

Oralar mahremdir, ama FETÖ'ye değil.

***

FETÖ'nün, TSK'da kendisinden olmayanları sindirmek için kullandığı gizli çekimlerden oluşan şantaj görüntülerinin yer aldığı arşiv, Genelkurmay davası sanıklarının ev ve iş yerlerinde bulundu.

FETÖ kendisinden olmayanlara şantaj yapmak için bu görüntü ve ses kayıtlarını kullandı.

Bu yöntemle çok kişiyi saf dışı bıraktı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilotlar ve Korgeneral N.D. bu şekilde istifaya zorlandı.

Şantaj yapılan isimlerle görüntülenen kadınları da örgüt seçti.

Uygunsuz görüntüler yüzünden intihar eden subaylar oldu.

Yaklaşık iki yıl önce yazdığım yazıdaki gerçekler yeni yeni ortaya çıkıyor…

"FETÖ'nün elinde bir porno kanalını 10 yıl idare edecek kaset var" demiştim.

Düzeltiyorum, 50 yıl idare eder o kasetler…