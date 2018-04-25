ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bahçeli neden 'erken seçim' istedi?

Her kafadan bir ses çıktı, çıkıyor.

Siz esas meseleye bakın.

Mesele önemli.

Hem de çok!

Bahçeli, ülkeyi kana bulamak için büyük bir hazırlık yapıldığını gördü.

Bu büyük kumpasın arkasında NATO, MOSSAD, FETÖ, PKK ve AB var.

İçte de malum çete…

"Kiraz zamanı" sözü kanlı bir savaşın işaretidir.

'Kiraz' şifredir.

Paris komününe askeri müdahale 20 Mayıs'ta başlamıştı.

Komünistler bu haftaya "kanlı hafta" derler.

Emre Uslu iti ise darbeyi, "Mayıs'ta kirazlar çiçek açar.

Haziran'ı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar..."

tweet'iyle duyurmuştu yandaşlarına…

'Gezi' olayları da Mayıs'ta başladı.

KK'nın "kiraz" kelimesini sıkça kullanması bir ayaklanma çağrısıdır.

Kılıçdaroğlu'nun gülerek konuşması ise kanlı bir iç savaşa ne kadar sevindiğini göstermektedir.

Yani bu sefer mala-mülke değil cana kasteden bir ayaklanma yapacaklar.

Seçim öncesi vatanı kana bulayıp ülkeyi uçuruma yuvarlamak istiyor şer cephesi.

***

Aslında milletin 15 Temmuz darbesini püskürtmesiyle başladı her şey.

Kudurdular.

'Nasıl darbeyi önlersiniz?' diyerek.

Seçimle yapamadıklarını şimdi kanla yapmak istiyorlar.

Darbeyi ABD yaptı.

Bunun lamı cimi yok artık.

Memleketi önce işgal edecek sonra bölecekti şerefsiz Amerika.

Tezgahı Reis ve millet bozdu.

Çakallıkları bundan.

ABD Suriye'ye boşuna yerleşmedi.

Boşuna sınırımızda üsler kurmadı.

PKK'yı silaha boşuna boğmadı.

Afrin'e tünel ve koruganlar yaptı.

Milyarları oraya akıttı.

Boşuna yapmadı bunları.

Hesabı Türkiye ileydi…

Afrin savaşı bu hesabı bozdu ama.

FETÖ sayesinde CHP'yi ele geçirdiler.

Akşener zaten ellerindeydi.

PKK'yı maaşa bağladılar.

Bunu yazdığım için eski Büyükelçi John Bass tarafından tehdit edildim.

***

Çete gizli gizli 3 Kasım'a Abdullah Gül'ü hazırlıyordu.

Reis'in karşısına onu çıkaracaklardı.

Ama bir şey oldu.

Beklemedikleri bir şey…

Cumhur ittifakının önemli ismi Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim' demesi planı bozdu.

Erken seçim için belirlenen 24 Haziran tarihi ise hesapları alt üst etti…

Bu yüzden pisleşmeye başladılar.

Özel gibi terbiyesizlerini Meclis'te Cumhurbaşkanına parmak sallattılar.

Bu milletin adamına parmak sallamak neymiş yakında o da görecek.

***

Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini 'Güneş Motel' tarzı İP'e kiraladı.

Durum çakılınca çirkinleşti.

FETÖ ağzıyla konuşup durdu.

Güya 'demokrasi' için böyle yapmış!

Kimi kandırıyorsun K e m a l.

Meral zaten seçime giriyordu…

Tezgah başka.

Adamların bile şaştı bu işe.

Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran stratejisi, bir 'kurye' aracılığıyla geldi.

O kurye de Tayyibe Gülek'ti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Tayyibe Gülek'in evinde gizlice buluşup bu kararı aldı.

Göreceksiniz;

ABD, Abdullah Gül'ü de kirli koalisyonun adayı olarak ilan edecekler.

KK erken seçim ile ilgili bir soruya;

"Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi Haziranlar diliyorum" dedi.

Allah, Allah...

Hayırdır arkadaş!

Ne alaka şimdi!

Alakası şu…

'Kiraz' bir şifredir…

Hem de kanlı bir iç savaşın şifresi.

15 Temmuz'un şifresi de kirazdı.

ABD ve içimizdeki uşakları Erdoğan'a da Bahçeliye'de bir suikast yapabilir.

Çünkü sıkıştılar.

Herkes gözünü dört açmalı ve sandığa da, oyuna da sahip çıkmalı.