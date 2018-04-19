ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD'nin tvitçi başkanı Trump kudurdu…

Bir tvit attı, Suriye'ye bomba yağdı.

Dolar da uçtu.

İkinci tvitinde Türkiye'ye öfke kustu.

Sebep FETÖ ve PKK adına ajanlık yapan Andrew Craig Brunson isimli papaz…

Çok çabaladı onu geri alabilmek için…

Müstemlekeyiz ya…

Anında 'Baş üstüne' dememizi bekledi köftehor.

Talimatla papazı 'bırakacağımızı' sandı.

Belli ki Reis'i Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'le karıştırdı sarı kafa.

Yemeyince kudurdu…

Bu kez yeni bir tveet attı:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hıristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor.

Ona casus diyorlar, ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

O papaz yok yere mi içeri alındı?

Zulüm ha!

Ulan Trump, Ulan vicdansız.

Doğru konuş.

Adamın hem Fetö 'cü, hem de PKK'lı.

Boşuna yargılanmıyor.

Verilmeyecek!

Hatta nah verilecek!

Sen verdin mi bizim papazı?

O kadar insanımızı şehit eden, binlercesini işsiz güçsüz bırakan şerefsizi.

Ver FETÖ papazını…

Sonrasına bakarız…

Anladın mı lan!

***

Neyse…

Şimdi gelelim esas mevzuya…

Devlet Bahçeli'nin gündeme bomba gibi düşen erken seçim açıklamasına…

Ne dedi Bahçeli?

"Önümüzde 2 seçenek vardır. Ya normal tarih beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir."

Nokta…

Fitneciler, Bahçeli'nin bu çıkışına "danışıklı dövüş" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise hazır olduğunu beyan etti.

Hazırmış!

Göreceğiz ne kadar hazır olduğunu.

HDP ile ittifakını da.

Erken seçim iyi olur.

Nedir be!

Her gün ayrı bir yalan, ayrı bir tezgah…

Çapsız CHP'liler kafamızı ütüleyip duruyor.

Vatan hainleri ise azdı.

FETÖ'cü CHP'liler bir yandan PKK'cı CHP'liler diğer yandan memleketi karıştırıp duruyor.

Takke düşsün kel görünsün artık…

Seçim yapılsın ve bitsin bu tantana…

Hanya ile Konya'yı görsün alçaklar.

***

Dananın kuyruğu dün koptu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinde seçimin tarihi belirlendi.

Kısacası 24 Haziran'da seçim var…

CHP, FETÖ, HDPKK artık kafa ütüleyemeyecek.

Sandık geliyor sandık!

CHP, Erdoğan düşmanlığını vatan hainliğine dönüştürdü.

Etraf kusmuk kokuyor.

Mabadlarını yırtsınlar HDPKK ile ittifaklarına nirvana yaptırsınlar.

Düne kadar tu kaka yaptıkları Saadet Partisi'nin başını da yanlarına alsınlar…

Girsinler seçime, alalım boylarının ölçüsünü.

Nasılsa hepsi FETÖ'nün güdümünde.

Kemal de Meral de Gülen'in lafından çıkmaz.

Düşsünler yola bakalım.

Kimi ne kadar kandırabilecekler görelim.

15 Temmuz, seçmenin adresini çoktan belirledi bile…

Hele de Afrin savaşı.

O tüneller ve koruganları gavurlar Türkiye'yi işgal etmek için yaptı.

Onlara 500 milyon dolar harcadı.

Reis savaş ilan ederek Türkiye'nin işgaline 'dur' dedi.

KK da Afrin'in içine girmeyin diyerek PKK'ya destek verdi.

Seçmen artık eski seçmen değil.

Kim milli kim değil iyi biliyor.

Partisi bile belli.

Vatana sahip çıkma zamanı geldi şimdi.

***

CHP yakıp yıktı, olmadı.

Durdu olmadı…

Ankara'dan İstanbul'a yürüdü yine olmadı.

Sonunda en olmayacak şeyi yaptılar.

Soyundular…

O da işe yaramadı.

Şimdi oturuyorlar…

Otursunlar…

O da işe yaramaz.

Teröristler eskisi gibi istediğini yapamıyor.

Bombalar patlamıyor.

Masumlar ölmüyor.

FETÖ'cüler sıçan gibi lağımlarda saklanıyor.

PKK desen perişan…

Bitti bitecek gibi.

Hem de arkasındaki ABD gibi bir süper güce rağmen.

CHP son olarak OHAL'i diline doladı.

Dolasın…

Nasılsa OHAL'in sade vatandaşa bir zararı yok.

OHAL üstünden ikinci bir GEZİ yapacakken 'erken seçim' düştü gündeme…

Bunlar GEZİ'de DHKP-C'nin, FETÖ'nün ve PKK'nın kucağında zıplamışlardı.

Sokakları böyle yaktılar.

Çok uğraştılar milleti sokağa çekmek için.

Başaramadılar.

24 Haziran Pazar günü millet sandığa gidecek.

Bittiniz oğlum bittiniz.