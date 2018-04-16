ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fetullah Gülen, 'mehdiliğinin' önündekiler ile vatan ve millet sevdalısı olan herkesi öldürmek istedi.

En büyük engel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördü.

15 Temmuz darbesinin sebebi de budur zaten.

O kanlı gecenin hedefi Erdoğan'dı.

Allah korudu.

O gece 251 şehit verdik.

Binlerce de yaralı…

Bizi o şehitler kurtardı.

Türk Ceza Kanunu'nda kasten adam öldürmenin cezası müebbettir.

Fetullah Gülen iti kaç kişiyi öldürdü bilmiyoruz.

Bildiklerimiz için bin kez müebbet alsa azdır.

Ama bu şerefsiz sırtını ABD'ye yaslamış, krallar gibi yaşıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 'Eagle' mesajlarının deşifresiyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) yeniden yapılanırken yakaladı.

Cinayet şebekesinin hedefi herhalde Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'di.

Ankara'dan video konferans yöntemiyle atılan temel heveslerini kursaklarında bıraktı.

***

Sakın Gülen cinayet işlemez demeyin, işler!

Gözünü kırpmaz bile.

Örnekleri çok.

Biri 15 Temmuz'dur.

O gece suçüstü halidir.

Başka...

Mesela gazeteci Haydar Meriç… Adam Gülen'in sapıklığını faş etmeye hazırlanıyordu.

FETÖ'cü polisler tarafından infaz edildi.

Diğer örnek de Necip Hablemitoğlu'dur… Örgütü deşifre etti.

Bunlar Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'a da az çektirmediler.

Ben Fetullah Gülen gibi bir şerefsizin, bir katilin, bir sapığın arkasından gidenlerin ruh halini merak ediyorum.

Bu nasıl bir kafadır ki;

Adam cinayet işliyor, Adam röntgenci, Tuvaletçiyle ilişkiye girecek kadar da ahlaksız, Üstelik vatan haini, Din düşmanı… Buna rağmen peşine onlarca insanı takabildi.

İnsan bir katilin peşinden niye ve nasıl gider?

FETÖ'nün faili meçhulleri bilinmiyor.

Bildiklerimiz devede kulak bile değil.

Roboski'de 35 Kürdü o öldürdü mesela.

Kürtleri ayaklandırmak için.

Vatana ilk ihaneti değildi bu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u da o öldürttü.

Gülen, böylesine alçak bir fahişedir işte…

***

Derleyebildiğim cinayetlerinden bazıları şöyle:

Savcı Mehmet Selim Kiraz.

İşi DHKP-C'ye verdi… Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise kaza süsü verdikleri bir cinayetle öldürdüler.

Gaffar Okkan'ı da FETÖ'cü subaylar vurdu.

FETÖ'cü savcı Özcan Şişman, MİT'in verdiği istihbaratı dikkate alsaydı Reyhanlı'da 52 vatandaşımız ölmeyecekti.

Ve Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro… Hepsinde amaç memlekete ihanetti.

Bu sapık işlediği tüm cinayetlerden yırttı.

Dosyaları FETÖ'cü polis ve savcılar kapattı çünkü.

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Aselsan cinayetleri ayrı bir ihanet vesikasıdır.

Hüseyin Başbilen, milli tank projesiyle alakalı sunum yapacakken boğazını kestiler.

Halim Ünsem Ünal, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için çalışıyordu, tek kurşunla öldürüldü.

Evrim Yançeken, mikrodalga ve sistem teknolojileri bölümünde görevliydi.

Pencereden atıldı.

Burhanettin Volkan, başarılı yazılımcıydı, askerde infaz edildi.

Zafer Oluk, Leopar tanklarının yazılımını yapıyordu, her nasılsa elektriğe çarpıldı!

Hakan Öksüz, mikroelektronik güdüm ve elektro- optik projelerinde çalışıyordu.

Erdem Uğur, manyetik alanlarla ilgili projeler geliştiriyordu, zehirlendi.

Kerem Parıldar, 'yerli savunma sistemleri' üzerine çalışıyordu.

Hepsi süper beyindi.

Hakim Didem Yaylalı, FETÖ'cü hakimlerin mobbingi sonucu intihar etti.

Defne Joy Foster… Bu kadın Ahmet Altan'ın oğlu Kerem'in evinde öldü.

Kerem Altan Taraf gazetesinde FETÖ'nün kumpas operasyonlarını yönetiyordu.

Yanisi malum!

Aslında liste çok uzun… Ama yerimiz dar.

Behçet Oktay, Kemal Çetin, Üzeyir Garih, Kaşif Kozinoğlu, Zirve Yayınevi katliamı, Albay Ali Tatar ve Hrant Dink… Fetullah Gülen Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 milyar dolar cirolu Turkuaz isimli şirketi ele geçirmek için de Zeki Pilge ve Hayri Ersoy'a suikast düzenledi.

Zeki Pilge felç oldu.

Hayri Ersoy ise öldü.

Hâlâ bu katilin arkasından koşanlar var.

Ondan medet umanlar var.

Ne diyelim.

Yazıklar olsun.