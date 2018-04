ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK ne hale geldi gördünüz mü?

Hani her gün insanımızın kanını akıtan, her gün onlarca şehit vermemize sebep olan, yol kesen, bomba patlatan PKK…

Nerede bu katil sürüsü?

Yok artık, yok!

Hepten bitti mi?

Hayır tabii…

Ama eski şaşaalı günlerinden eser yok.

Çünkü gerek ordu içinden, gerekse emniyetten ayakları kesildi artık.

Nefes alamıyorlar, nefes!

Katil sürüsü kafa kaldıramaz hale geldi…

Afrin'de ABD gibi, Fransa gibi süper güçlerin desteğine rağmen büyük kayıplar verdiler.

Dile kolay tam dört bin yüz leş…

Ya yaralananlar?

Onların sayısı daha da fazladır.

PKK'nın zayiatı büyük…

Yurt içindeki yuvaları da tarumar oldu.

Binlerce silah ve on binlerce mühimmat ele geçirildi.

Farkında mısınız eskisi gibi şehirlerde bombalar da patlamıyor…

Patlatamıyorlar!

Polis ve jandarma enselerinde çünkü…

Göz açamıyorlar ki…

Eskiden birçok kentte girilemeyen mahalleler vardı…

Şimdi yok…

Neden?

Polis de jandarma da aynı değil mi?

Değil demek ki…

Strateji de değişti artık.

Terörist nerede olursa olsun güvenlik güçlerimiz gidiyor ve tepesine biniyor…

İster yurt dışında, isterse yurt içinde…

***

Daha dün Şanlıurfa'da FETÖ'cü polisler Plaka Tanıma Sistemi'ni abilerinden aldığı talimatla kapatarak asayiş ve terör olaylarını tırmandırmıştı.

PKK ile işbirliği yapan FETÖ'cü polislerin akan kanda rolü büyüktü…

Ceylanpınar'da uyurken kafalarına ateş edilerek şehit edilen 2 polisimizi onlar öldürdü.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) karayollarında kullanılan bir denetleme sistemidir.

PTS'yi yalnızca İstihbarat Şubesi kullanır.

Bu sistem terörden ya da diğer suçlardan aranan araçların takibini yapar.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Kobani olayları sırasında PTS'den, Terörle Mücadele, Kaçakçılık-Organize ve Asayiş Şube müdürlüklerinin de faydalanması istemişti.

FETÖ buna mani oldu.

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, "Ben cemaatin memuruyum. Bizim bu haber merkezindeki 4-5 tane polis memuru sivil imamdan talimat aldılar.

'Sakın uçları KOM'a ve Asayiş'e vermeyin.

Bunların çalışmalarına engel olun.

Köstekleyin' diye" dedi.

Teröre böyle destek verdiler işte.

***

15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerek TSK'da gerekse emniyet içindeki FETÖ'cüler temizlendi.

PKK ilk darbeyi böyle yedi.

Eskisi gibi kayalıklar bombalanmıyor artık.

Tepelerine tepelerine iniyor bombalar.

Hatırlar mısınız halen firarda olan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ı gizlice ziyaret etmişti.

Arka kapıdan belediyeye girmesi olay olmuştu…

O şerefsiz, PKK'lı Kışanak'la ne konuştu?

Biz söyleyelim…

Dumanlı'nın Kışanak'ı ziyareti esnasında henüz tarihi Sur'da hendekler, çukurlar kazılmamıştı ve insanlar bomba tehdidi altında değildi.

Dumanlı Sur'da yaşayan, uyuşturucu, bali, esrar kullanan, hırsızlık yapan, kapkaç yapan ne kadar kriminal adam varsa listesini Gülten Kışanak'a verdi.

Çukurları bekleyenler bunlardı işte.

Ellerine teleskop verilenler de...

15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü sonrasında FETÖ'cü Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimini PKK'ya önceden haber vermesi, FETÖ ile PKK arasındaki işbirliğinin kanıtlarından biriydi.

FETÖ ve PKK arasında hem organik hem de çıkara dayalı birçok bağ ve ortak ağ mevcuttur.

TSK ve Emniyet'ten bu pisliklerin atılması bugünün başarısını getirmiştir…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mekap giyip hevallerine desteğine rağmen hem de…

Sahi Kılıçdaroğlu Hatay'a niye gidiyor?