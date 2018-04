ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP yeni bir 'Gezi' yapmanın peşinde.

Düğmeye bastılar.

Parkları işgal ettiler.

Bakalım bu kez ne yapacaklar…

Fıtratlarında yakmak ve yıkmak var çünkü…

Mutlaka bu işin de fikir babası FETÖ'dür…

Gezi eylemini de o başlatmıştı.

O günkü bahane ağaçtı.

Şimdiki ise 'OHAL…'

Firari Mehmet Ali Alabora 'Hâlâ anlamadın mı, mesele ağaç değil' demişti…

Bugünkü mesele de Erdoğan düşmanlığı.

İkinci amaç FETÖ'yü kurtarmak.

Üçüncüsü de vatanı ABD'ye peşkeş çekmek.

Öyle ya… OHAL'in kime zararı var?

Birilerine var… Ama kime?

OHAL kalkışmadan beş gün sonra ilan edildi.

Bir yıl dokuz aydır OHAL yürürlükte.

FETÖ ve PKK dışında kime zararı oldu?

Hangi sade vatandaşı işinden etti?

Kimin hayatını kısıtladı?

Kime dur dedi?

Kimin rakısına karıştı?

Kimin zinasına engel oldu?

Sade vatandaşa ne yaptı OHAL?

Söyle bakalım Kemal Efendi…

Ya da sen söyle Sezgin Tanrıkulu…

Bülent Tezcan sen söyle bari…

OHAL teröristten başka kime ne etti?

Niye artistlik yapıyorsunuz?

***

OHAL'in sıradan bir insana verdiği zararı gösteren tek bir örnek var mı?

Söyleyin.

Söyleyin de milleti ikna edin kardeşim.

Ey FETÖ'cü Sözcü hadi at bi manşet…

At da anlayalım işi.

FETÖ'nün Cumhuriyet'i sen söyle istersen.

Kime zarar vermiştir OHAL?

Bi örnek var mı bi örnek?

Ben duymadım da...

Hasan Cemal bilir…

Bir de ona soralım…

Anlat Hasan aka…

De bakalım OHAL'in kime zararı oldu?

OHAL kimi malından işinden, eşi ve çocuğundan etti, normal hayatını bitirdi?

Kimin ha, kimin?

Bir de OHAL'e karşı olanlara bakalım.

Kimdir bunlar?

***

OHAL'den başı belaya giren bi tane düzgün insan gösterin.

Mesela bir işinsanı,

Bir bakkal,

Bir kunduracı,

Bir çaycı,

Bi simitçi…

Hadi gösterin…

Gösterin ki 'tamam' diyelim.

Size hak verelim…

Peşinizden gidelim…

Gösteremezler…

Çünkü yok.

Milleti keriz sanıyorlar.

OHAL'den FETÖ rahatsız,

Çapulcu rahatsız, DHKP-C rahatsız.

CHP'nin FETÖ'cü kanadı rahatsız…

PKK rahatsız.

Başka?

Bir de Kemal rahatsız.

Kemal FETÖ ve PKK'nın devlet içinde cirit atmasını istiyor.

Gülen'e ve PKK'ya dokunulsun istemiyor.

Çukur eylemlerine karışanlar da OHAL'i istemiyor.

PKK ve FETÖ'nün bitmek üzere olduğunu görenler de OHAL'e karşı.

***

Bunlar mert değil.

Namert, namert…

Hatta hain.

OHAL'e karşı olanlar Fransa'ya baksın.

Orada 15-20 terörist için OHAL ilan edildi.

Hâlâ sürüyor.

Bizde memleketi işgal etmeye kalktılar.

Son teröristin kellesi alınıncaya kadar OHAL kalkmaz kardeşim.

OHAL'i diline dolayan KK'nın amacı belli.

Çünkü adamın danışmanları FETÖ'cü çıktı.

Ve hepsi ByLock'çu.

Alper Keten isimli danışmanı yurt dışına kaçtı.

Metin Kılıç isimli FETÖ itirafçısı, Hamit kod adlı FETÖ imamı Eyüp Ruşen Heybet'in kendisini 15 Temmuz'dan 1,5 ay önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Alper Keten'e götürdüğünü, onun da kendisini CHP'ye sokacağını söyledi…

Fatih Gürsul'dan sonra Alper Keten'in de ByLock'çu çıkması tesadüf değil yani.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy da FETÖ'cü idi.

O şimdi hapiste.

Aksoy, Eylül 2015'te Halk TV'de çıktığı programda açık açık darbe çığırtkanlığı yapmıştı.

Şimdi anladınız mı OHAL'e niye karşı olduklarını…

SP'li Temel de uzun zamandır tirinim havası çalıyor.

Sevdi bu işi…

Madımak'tan beri ilk kez el üstünde tutuluyor ya.

CHP'nin kayığına bindikten sonra iyice havaya girdi.

Kendini fasulye yerine koymaya başladı adam… Milleti ise takmıyor.

Neyse ki seçim yakın.

Gitmelerine az kaldı az.