ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP 'OHAL' ayağına sokakları yakmaya hazırlanıyor.

Yakıp yıkarak iktidara gelmek niyetindeler.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Fetullah Gülen'in amacı ikinci bir 'Gezi' yaratmak.

Milleti parklara budavet ettiler.

Neymiş?

OHAL varmış.

OHAL'in teröristlerden başka sade vatandaşa ne zararı var.

CHP'nin kime hizmet ettiği buradan belli.

Yalan dolan gırla gidiyor… Fitne de hız kesmiyor.

Soner'in karanlık odası, İslam düşmanı Murdoch'ın FOX'u, sokakları ateşe vermek için çabalıyor.

FETÖ'nün yayın organları Cumhuriyet ve Sözcü de aynı.

Sosyal medya piçleri ise yalan üstüne yalan pompalıyor...

Bunlar içte olanlar…

Dışta da ABD, Almanya, İsrail, İngiltere ve Fransa'nın ayrı bir tezgahı var…

Amaçları milletin aklını çelerek, 2019'u almak.

Dolarla da oynuyorlar.

Türkiye'yi yutmak için taarruza geçtiler.

Seçmeni kafakola almaya çalışıyorlar.

Milleti de keriz sandılar!

Hakan Bayrakçı isimli yandaş anketçiye göre Meral Akşener'in oyu yüzde 20'ye çıkmış!

İnsan ister istemez;

'Yalancının' diyor..!

Meral Akşener'in kim olduğunu, darbe öncesi neler dediğini millet unutmadı.

Hakan gibilere parayı bastın mı istediğin sonucu alırsın.

***

Bakın ABD'ye kaçan FETÖ'nün önemli ismi Emre Uslu ne diyor?

"Meral Akşener'in dikmiş olduğu İyi Parti ağacı Türkiye'nin son umududur. Demokrasi ile Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkma umududur. Dolayısıyla ben bu ağaca su veririm. Bu ağacın büyümesini, filizlenmesini ve güçlenmesini isterim."

Emre Uslu kim?

Amerika'ya kaçan FETÖ'cü bir vatan haini, bir it.

Darbecilerin sloganı olan 'yurtta sulh'u ilk seslendiren kişi Akşener'di…

Darbe öncesi 'Başbakan olacağım' diyen de oydu…

Gerisini siz anlayın.

***

CHP'lilerin Whatsapp paylaşımlarının birinde, türbanlı bir hanımın fotoğrafı var.

Güya o kadın;

'Müslüman kadın uyanık olur. Müslüman kadına sevişme teklif edilince maddi talepte bulunacak, harçlığını alacak, emeğini alacak' diyor.

Ne demek bu?

Müslüman olmayana bile böyle bir teklifte bulunamazken;

Kim Müslüman bir kadına 'sevişme' teklif edebilir ki… Manyaklığa bakın.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in fotosunun yanına da öyle hayasızca şeyler yazdılar ki buraya alamadım…

Anlaşılan Atatürkçüleri de bu yalanlarla konsolide etmek istiyorlar.

2019 hepsinin uykularını kaçırıyor…

ABD ve MOSSAD'la bir olup ortak yalanlar üretiyorlar…

Halk TV'den atılan Can Ataklı bile kovuluşunu Reis'e bağladı iyi mi?

Bu yalancı da:

"Atılma talimatını veren kişi Deniz Baykal. Çünkü Baykal, Tayyip Erdoğan'la anlaştı. Eğer Erdoğan'ın önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecek.

Erdoğan da bunun karşılığında Baykal'a destek olacak, kızı Aslı'yı ilk seçimde aday gösterecek…"

Gördünüz mü kuyruklu yalanı…

Adam canıyla uğraşıyor.

Hem cürmün ne ki?

Halk TV'de olsan ne yazar olmasan ne yazar…

***

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GATA'da tedavi olan Deniz Baykal'ı ziyareti de mesele oldu.

Bu kafa Erdoğan'ın adamlığını anlayamaz!

Onda duygu yüklü bir yürek var…

Vefanın kitabını yazmıştır.

Örnek çok.

Deniz Baykal'ın hastalığıyla yakından ilgilendi.

Her gün sağlığıyla ilgili bilgi aldı.

Uçağını bile gönderdi.

Almanya'da da onu yakından takip etti.

Ya Kemal Kılıçdaroğlu?

Ya o ne yaptı?

FETÖ Baykal'a tuzak kurdu.

KK da bu tuzaktan yararlandı…

Sonra da Fetullah'ın istediği gibi partinin kimyasını bozdu…

Netice;

Kim ne yaparsa yapsın.

Bu millet yeni Türkiye'den de Reis'ten de vazgeçmez…

Çünkü Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin güdümünde.

Erdoğan ise ABD emperyalizmine karşı duruyor…

İstedikleri kadar yalan söylesinler,

İstedikleri kadar kıvırsınlar,

Millet onlara prim vermez…

Kimin ne mal olduğunu biliyor çünkü.