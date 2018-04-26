ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu (eski soyadı Karabulut'tur).

1948 senesinde ikiz kardeşi Adil'le birlikte Tunceli'nin Nazimiye İlçesi Ballıca Köyü'nde dünyaya geldi.

Ermeni asıllı annesi Yemuş Hanım Areli aşiretinden, babası Kamer Bey ise Cebeligiller ailesindendir.

Süleyman Yeşilyurt'un "Dersim Ermenisi Yemuş Hanım'ın Oğlu Çarkçı Kemal" isimli kitabından aldım bu bilgileri…

Google emice dolu.

İsteyen bakabilir.

Ne alaka demeyin…

Alakası var.

Bu bilgiler Bay Kemal'in siyasi hayatını, Türkiye'ye bakışının özetidir.

Yine bu bilgiler onun yaptıklarına anlam katar.

Yemuş hanımın oğlu Bay Kemal'in yaptıkları Atatürk'ü yattığı yerde rahat uyutuyor mu acaba?

Sanmam…

Neyse…

Kemal OHAL'a takmış.

Tıpkı FETÖ gibi.

Zaten FETÖ taktığı için Kemal OHAL'i ağzından eksik etmiyor ya.

OHAL'in peşini bunun için kovalıyor.

Halkı düşündüğünden değil yani.

Ayrıca OHAL'in halka bir zararı da yok.

Bay Kemal de bunu biliyor.

OHAL teröristlerin kabusudur, halkın değil.

Bay Kemal siyasi film çevirmeye bayılır.

Adam bileğinin hakkıyla, politika üreterek siyaset yapmıyor.

Entrika, yalan dolan ve iftiraları gırla gidiyor.

Bay Kemal'i halk bu yüzden sevmiyor.

***

Yavşak tweetleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan FETÖ'cü Rubin de sahnedeki yerini aldı.

İğrenç herif bu kez şehirlerde bombalı saldırılar olacağını söyledi.

ABD'yi işaret etti!

Türkiye'yi ele geçirmek için Erdoğan nefreti üzerinden siyasi mühendislik yapıldığı ortada.

Siyasilerimiz de farkında olmadan ABD'nin ekmeğine yağ sürüyor.

FETÖ'cü it takımının, 'Abdullah Gül'ü destekleyen hatta teşvik eden mesajları gelmeye başladı.

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan mesela:

"Gül Erdoğan karşısında sahaya inmeli" diyor.

Emre Uslu haini de "Abdullah Beye Kürtler de oy verir.

Değişim de kansız olur" türü laflar ediyor.

Abdullah Gül işi SP lideri Temel Karamollaoğlu'na verildi.

Temel efendi Abdullah Gül'ün adaylığını hem muhalefete hem de topluma kabul ettirmeye çalışıyor.

Türkiye'yi kaosa sürükleyecek bu büyük tezgah da Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürüyor.

İttifaklar bunun üzerine yapılıyor.

***

Gül'ün adaylığı üzerinden sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devreye sokuldu.

Perde arkasında yine Pensilvanya şeytanı var.

PKK ve Türkiye düşmanları var.

CHP, SP, HDP ve İP Abdullah Gül'ün adaylığına bayağı hevesli.

Değerli okurlar; vefa önemli bir kavramdır.

En çarpıcı örneğini Erdoğan'ın; "Adayımız kardeşim Abdullah Gül" sözlerinde gördük…

Şimdi sıra Sayın Gül de.

Millet onun ne yapacağını merak ediyor.

Elbetteki bu olan biten kallavi şekilde sandığa yansıyacaktır.

FETÖ, Türkiye'yi ele geçirmek için CHP ile SP'yi iyi kafesledi.

HDP ile PKK zaten FETÖ'nün emrinde.

Sayın Gül'ün bu tezgaha alet olup, olmayağını göreceğiz.

Kandil mutlu.

PKK ise sevinçten havalara uçuyor.

Örgütün Kandil'de gizlenen elebaşısı Duran Kalkan, bu ittifakın daha önce kurulması gerektiğini söyleyip duruyor.

***

Bakın HDP ne diyor?

'Tayyip gitsin' diyor…

Ya CHP?

O da 'Tayyip gitsin' diyor…

PKK…

'Tayyip gitsin' diyor..

DHKP-C:

'Tayyip gitsin' diyor…

YPG:

'Tayyip gitsin' diyor..

FETÖ:

'Tayyip gitsin' diyor,

ESED:

'Tayyip gitsin' diyor…

AMERİKA:

'Tayyip gitsin' diyor,

İSRAİL:

'Tayyip gitsin' diyor..

ALMANYA'da…

'Tayyip gitsin' diyor…

DEAŞ:

'Tayyip gitsin' diyor…

ERMENİSTAN:

'Tayyip gitsin' diyor…

İNGİLTERE:

'Tayyip gitsin' diyor…

AVUSTURYA:

'Tayyip gitsin'diyor…

Ya sen…

Sen ne diyorsun benim güzel gardaşım?

Biliyorsun önemli olan da senin son sözündür...